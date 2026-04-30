"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific с понижением целевой цены до $548 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,6%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

Прогнозная стоимость акций снижена с учетом ситуации в секторе и обновленных прогнозов по финансовым показателям компании.

"Акции Thermo Fisher за период с начала года просели на 19% на фоне общих опасений касательно влияния геополитических пертурбаций и неопределенности, с которой столкнулись компании медтеха, работающие в широкой географии, - пишет эксперт. - Компания заложила этот фактор в свои прогнозы и, несмотря на влияние ближневосточного кризиса, ожидает роста выручки и прибыли в 2026 году".

На взгляд Саидовой, долгосрочные перспективы развития бизнеса Thermo Fisher Scientific остаются актуальными с учетом сохраняющейся тенденции старения населения и роста расходов на здравоохранение в США. Thermo Fisher является одним из бенефициаров этой тенденции.

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики.

