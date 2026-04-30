Текущие уровни цены акций X5 - интересная точка для долгосрочных покупок - Альфа-банк

Текущие уровни котировок акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) выглядят как интересная точка для долгосрочных покупок с учетом дивидендной истории и отставания бумаги с начала года, считают аналитики Альфа-банка.

Эксперты рассматривают финансовые результаты эмитента за 1К26 как позитивные, учитывая продолжение тренда на восстановление маржи и улучшение динамики FCF, а также наиболее высокий запас прочности компании в сравнении с другими публичными компаниями сектора.

"При текущих котировках бумага торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2026П на уровне 3,3x и с годовой дивидендной доходностью в 2026 году около 15,5%, по нашим оценкам. С учетом дивидендной истории и отставания бумаги с начала года текущие уровни котировок выглядят как интересная точка для долгосрочных покупок, - пишут аналитики банка. - При этом мы отмечаем, что при замедляющемся потребительском рынке и сохраняющемся риске навеса бумагам Х5 будет сложно в краткосрочной перспективе опережать рынок".

