"Финам" поставил на пересмотр оценку акций Фикс Прайс

"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций ПАО "Фикс Прайс", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Эмитент представил отчет за 1К26 по МСФО.

Выручка ритейлера увеличилась на 2,5%, до 73,1 млрд руб., однако скорр. EBITDA снизилась на 3%, до 7 млрд руб. Чистая прибыль акционеров уменьшилась на 89,6%, до 176 млн руб.

"Настолько заметное снижение чистой прибыли связано в первую с курсовыми разницами. Если скорректировать прибыль на курсовые разницы, то снижение составит только 5%, - отмечает эксперт. - В то же время прошлый год по прибыли и EBITDA является достаточно низкой базой, в связи с чем даже умеренное снижение выглядит негативно".

На фоне неплохой генерации FCF долговая нагрузка остается на комфортном уровне - "Чистый долг/EBITDA" составляет 0,2. Это позволяет рассчитывать на то, что в будущем "Фикс Прайс" продолжит направлять основную часть прибыли на дивиденды, указывает Кауфман.

"Напомним, что ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить 0,11 руб. дивидендов на акцию (исходя из результатов за 2025 год), что соответствует 16,7% доходности. Датой закрытия реестра для получения дивидендов может быть установлено 19 мая. В то же время в случае сохранения слабости финансовых результатов следующие дивиденды могут быть ниже, что локально настораживает инвесторов", - пишет аналитик "Финама".

"На фоне достаточно слабых результатов мы ставим акции на пересмотр, так как наша текущая целевая цена в 1,035 руб. выглядит умеренно завышенной", - говорится в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.