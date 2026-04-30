Перспективы цены акций Х5 позитивны - "ВТБ Мои инвестиции"

Перспективы котировок акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) позитивны, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 3485 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал отчётность по МСФО за 1-й квартал 2026 года.

Результаты эмитента за 1К26 по МСФО оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", отмечают эксперты. Тренд на восстановление рентабельности по EBITDA продолжается, для выхода на плановые показатели выше 6% к концу 2026 года потребуется средняя рентабельность 6,2% до конца года, что выглядит выполнимым, указывают они.

Замедление темпов роста выручки обусловлено снижением потребительской активности, высокой базой и замедлением инфляции, но не противоречит росту рентабельности, обращают внимание аналитики брокера.

В ближайшей перспективе фокус остается на рекомендации полугодовых дивидендов в середине мая.

"Мы сохраняем положительный взгляд на компанию из-за недооцененности по отношению к ее конкурентам. Позитивно смотрим на перспективы акций, наш целевой уровень на двенадцать месяцев - 3485 руб." - говорится в комментарии.

