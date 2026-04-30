Индекс RGBI продолжит консолидацию в диапазоне 119-120п в начале мая - ПСБ

Индекс RGBI, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 119-120 пунктов в начале мая, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Текущие данные по инфляции в целом должны несколько сгладить негатив после "ястребиных" комментариев Банка России в прошлую пятницу и поддержать долговой рынок. Вместе с тем для уверенного возобновления роста индекса RGBI необходимо накопить больше данных относительно замедления инфляции и охлаждения экономики. Кроме того, существенными факторами неопределенности остаются бюджетный фактор и геополитическая повестка, - отмечает эксперт в комментарии. - В результате ожидаем, что рынок в начале мая продолжит консолидироваться в диапазоне 119-120 пунктов по RGBI".

