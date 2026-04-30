Фондовые индексы США не показали единой динамики в среду. Рынки акций Азии в основном снижаются в четверг. Нефть уверенно дорожает в четверг утром, Brent торгуется около $123,9 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite изменились незначительно.

Трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также геополитические новости, подтолкнувшие вверх цены на нефть.

Федрезерв сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Голоса в поддержку этого решения отдали восемь из 12 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Еще три члена FOMC выступили за удержание ставки на прежнем уровне, но не поддержали сохранение в итоговом заявлении формулировок, указывающих на то, что следующим шагом регулятора будет скорее снижение ставки, чем ее повышение. Член совета управляющих ФРС Стивен Миран проголосовал за снижение ставки на 25 базисных пунктов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что повышение цен на энергоносители в результате ближневосточного конфликта подстегнет инфляцию в США в краткосрочной перспективе. Потенциальные последствия на более отдаленную перспективу и их масштаб пока неясны, сказал он.

Пауэлл сообщил, что останется в совете управляющих ФРС на какое-то время после ухода с должности председателя 15 мая, когда завершится его второй срок на этом посту. Ранее в среду стало известно, что банковский комитет Сената одобрил Кевина Уорша в качестве следующего главы ФРС. Теперь его должен утвердить в этой должности Сенат.

Нефть резко подорожала в среду на информации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп намерен продолжать морскую блокаду Ирана до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы страны. Цена сорта Brent в ходе торгов поднималась выше отметки в $120 за баррель впервые с июня 2022 года.

Котировки акций нефтяных компаний завершили торги уверенным ростом: бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. подорожали на 2,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,1%, Occidental Petroleum - на 3,7%.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones стали акции Boeing Co. (SPB: BA) (-2,7%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (-2,6%), Travelers Cos. (SPB: TRV) (-2,5%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (-2,3%).

Капитализация GE Healthcare (SPB: GEHC) Technologies упала на 13,2%. Производитель медицинского оборудования ухудшил прогноз прибыли на 2026 год, отметив рост цен на чипы памяти и нефть, а также повышение транспортных расходов.

Акции Pershing Square USA, одной из двух компаний, выведенных на IPO известным инвестором Биллом Акманом, подешевели на 18% на дебютных торгах. Их цена к закрытию рынка опустилась до $40,9 против цены размещения в $50.

В то же время бумаги второй компании - Pershing Square Inc. - подорожали на 1%.

Стоимость акций Biogen Inc. поднялась на 6%. Скорректированная прибыль и выручка биотехнологической компании в первом квартале превзошли ожидания рынка.

Бумаги Visa Inc. (SPB: V), квартальные результаты которой также оказались лучше прогнозов, стали лидером роста в Dow Jones, прибавив 8,3%.

Котировки акций чипмейкеров Seagate Technology и NXP Semiconductors выросли соответственно 11,1% и 25,6% благодаря их сильным квартальным отчетам и позитивным прогнозам по выручке.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 0,57% - до 48861,81 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 0,04% - до 7135,95 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 0,04%, составив 24673,24 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг, давление на рынки оказывает рост цен на нефть на фоне отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и намерен сохранять морскую блокаду до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы страны.

Инвесторы также оценивают статданные и итоги завершившегося в среду заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский ЦБ ожидаемо сохранил процентные ставки в диапазоне 3,5-3,75%, но рынки восприняли его настрой скорее как "ястребиный".

Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 50,3 пункта по сравнению с максимальными за год 50,4 пункта месяцем ранее, сообщило в четверг Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали спад до 50,1 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в апреле упал до 49,4 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали 49,9 пункта.

Сводный PMI сократился до 50,1 пункта с максимальных за три месяца 50,5 пункта в марте.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги BYD Co., дешевеющие на 5,2%.

Рыночная стоимость China Hongqiao Group уменьшается на 4,7%, CMOC Group - на 4,4%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,1%, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. - на 4%.

Капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) повышается на 5,6%, Innovent Biologics и China Mengniu Dairy - на 4,7%, China Life Insurance Co. - 4,6%, Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,2%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 1,1%.

Розничные продажи в Японии в марте увеличились на 1,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило в четверг министерство экономики, торговли и промышленности. Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи сократились на 0,1%, а не 0,2%, как было объявлено первоначально. Аналитики ожидали повышения в марте в среднем на 0,8%.

В марте по сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи увеличились на 1,3%. В феврале они сократились на 2%.

Объем промышленного производства в Японии в марте, по предварительным данным, снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на максимальные с июня 2025 года 2,3% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель упал на 2%, второй - увеличился на 0,4%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Fujitsu Ltd. (-13,8%).

Рыночная стоимость Oriental Land уменьшается на 9,6%, Central Japan Railway - на 7,7%, NEC Corp. - на 7,6%, ARCHION - на 6,8%.

Цена бумаг Renesas Electronics увеличивается на 10,7%, NTN Corp. - на 8,6%, Tokuyama - на 8,6%, TDK - на 8,4%, Murata Manufacturing - на 7,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,8%.

Samsung Electronics сокращает капитализацию на 1,1%, несмотря на рекордную выручку и почти шестикратный рост чистой прибыли в первом квартале.

Стоимость акций Korean Air Lines уходит вниз на 2,8%, Hyundai Motor - на 4,1%, Posco - на 1,9%, SK Hynix - растет на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,4%.

Рыночная стоимость BHP снижается на 2,3%, Rio Tinto - на 2,2%.

Цены на нефть продолжают активно расти утром в четверг после сильного подъема накануне.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 мск торгуются по $123,86 за баррель, на $5,83 (4,94%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду они подорожали на $6,77 (6,1%), до $118,03 за баррель.

Срок обращения июньских контрактов на Brent истекает с окончанием торгов в четверг. Более активно торгуемые июльские фьючерсы поднимаются на $2,94 (2,63%), до $113,35 за баррель.

Контракты на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $2,5 (2,34%), до $109,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $6,95 (7%), до $106,88 за баррель.

Основным фактором, влияющим на динамику рынка нефти, остается ситуация на Ближнем Востоке. Усилия по урегулированию американо-иранского конфликта зашли в тупик.

"Они хотят урегулирования. Они не хотят, чтобы блокада продолжалась. А я не хочу ее отменять, потому что я не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие", - сказал он в интервью Axios.

Заявления главы Белого дома укрепили опасения относительно того, что ограничения поставок нефти из Персидского залива будут сохраняться еще продолжительное время.

"Перспективы скорого разрешения иранского конфликта или возобновления работы Ормузского пролива остаются туманными", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

В ближайшие выходные состоится очередное заседание ОПЕК+. Агентство Reuters сообщило в среду со ссылкой на источники, что восемь стран альянса, договорившиеся ранее о добровольном ограничении добычи, обсуждали план по наращиванию квоты по производству нефти в июне на 206 тыс. баррелей в сутки.

Эти обсуждения велись еще до того, как во вторник Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. За вычетом доли ОАЭ увеличение добычи может составить 188 тыс. баррелей, однако большинство стран вряд ли смогут выйти на целевые показатели из-за продолжающейся в регионе войны, отмечает Reuters.

Запасы нефти в США на прошлой неделе резко упали - на 6,23 млн баррелей, показал еженедельный доклад министерства энергетики страны, обнародованный в среду.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на неделе, завершившейся 24 апреля, сократились на 796 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго США.

Товарные запасы бензина снизились на 6,08 млн баррелей, дистиллятов - на 4,49 млн баррелей.