Мнения аналитиков
Нефть уверенно дорожает
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 0,3%, в марте вырос на 1,8%
Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О...
 
Сбербанк пока не видит признаков улучшения ситуации в экономике РФ
Сбербанк, по оперативным данным, пока не видит признаков улучшения ситуации в российской экономике, ждет изменений в лучшую сторону во втором полугодии, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "Я пока не могу сказать,...
 
Рост оборота розничной торговли РФ в марте ускорился до 6,2%
Оборот розничной торговли в России в марте 2026 года в годовом выражении увеличился на 6,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на...
 
30 апреля 2026 года 09:10

Нефть уверенно дорожает

Фондовые индексы США не показали единой динамики в среду. Рынки акций Азии в основном снижаются в четверг. Нефть уверенно дорожает в четверг утром, Brent торгуется около $123,9 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite изменились незначительно.

Трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также геополитические новости, подтолкнувшие вверх цены на нефть.

Федрезерв сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Голоса в поддержку этого решения отдали восемь из 12 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Еще три члена FOMC выступили за удержание ставки на прежнем уровне, но не поддержали сохранение в итоговом заявлении формулировок, указывающих на то, что следующим шагом регулятора будет скорее снижение ставки, чем ее повышение. Член совета управляющих ФРС Стивен Миран проголосовал за снижение ставки на 25 базисных пунктов.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что повышение цен на энергоносители в результате ближневосточного конфликта подстегнет инфляцию в США в краткосрочной перспективе. Потенциальные последствия на более отдаленную перспективу и их масштаб пока неясны, сказал он.

Пауэлл сообщил, что останется в совете управляющих ФРС на какое-то время после ухода с должности председателя 15 мая, когда завершится его второй срок на этом посту. Ранее в среду стало известно, что банковский комитет Сената одобрил Кевина Уорша в качестве следующего главы ФРС. Теперь его должен утвердить в этой должности Сенат.

Нефть резко подорожала в среду на информации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп намерен продолжать морскую блокаду Ирана до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы страны. Цена сорта Brent в ходе торгов поднималась выше отметки в $120 за баррель впервые с июня 2022 года.

Котировки акций нефтяных компаний завершили торги уверенным ростом: бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. подорожали на 2,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,1%, Occidental Petroleum - на 3,7%.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones стали акции Boeing Co. (SPB: BA) (-2,7%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (-2,6%), Travelers Cos. (SPB: TRV) (-2,5%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (-2,3%).

Капитализация GE Healthcare (SPB: GEHC) Technologies упала на 13,2%. Производитель медицинского оборудования ухудшил прогноз прибыли на 2026 год, отметив рост цен на чипы памяти и нефть, а также повышение транспортных расходов.

Акции Pershing Square USA, одной из двух компаний, выведенных на IPO известным инвестором Биллом Акманом, подешевели на 18% на дебютных торгах. Их цена к закрытию рынка опустилась до $40,9 против цены размещения в $50.

В то же время бумаги второй компании - Pershing Square Inc. - подорожали на 1%.

Стоимость акций Biogen Inc. поднялась на 6%. Скорректированная прибыль и выручка биотехнологической компании в первом квартале превзошли ожидания рынка.

Бумаги Visa Inc. (SPB: V), квартальные результаты которой также оказались лучше прогнозов, стали лидером роста в Dow Jones, прибавив 8,3%.

Котировки акций чипмейкеров Seagate Technology и NXP Semiconductors выросли соответственно 11,1% и 25,6% благодаря их сильным квартальным отчетам и позитивным прогнозам по выручке.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду снизился на 0,57% - до 48861,81 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 0,04% - до 7135,95 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 0,04%, составив 24673,24 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг, давление на рынки оказывает рост цен на нефть на фоне отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и намерен сохранять морскую блокаду до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы страны.

Инвесторы также оценивают статданные и итоги завершившегося в среду заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский ЦБ ожидаемо сохранил процентные ставки в диапазоне 3,5-3,75%, но рынки восприняли его настрой скорее как "ястребиный".

Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 50,3 пункта по сравнению с максимальными за год 50,4 пункта месяцем ранее, сообщило в четверг Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем прогнозировали спад до 50,1 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в апреле упал до 49,4 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали 49,9 пункта.

Сводный PMI сократился до 50,1 пункта с максимальных за три месяца 50,5 пункта в марте.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги BYD Co., дешевеющие на 5,2%.

Рыночная стоимость China Hongqiao Group уменьшается на 4,7%, CMOC Group - на 4,4%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,1%, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. - на 4%.

Капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) повышается на 5,6%, Innovent Biologics и China Mengniu Dairy - на 4,7%, China Life Insurance Co. - 4,6%, Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,2%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 1,1%.

Розничные продажи в Японии в марте увеличились на 1,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило в четверг министерство экономики, торговли и промышленности. Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи сократились на 0,1%, а не 0,2%, как было объявлено первоначально. Аналитики ожидали повышения в марте в среднем на 0,8%.

В марте по сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи увеличились на 1,3%. В феврале они сократились на 2%.

Объем промышленного производства в Японии в марте, по предварительным данным, снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на максимальные с июня 2025 года 2,3% в годовом выражении. Месяцем ранее первый показатель упал на 2%, второй - увеличился на 0,4%.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Fujitsu Ltd. (-13,8%).

Рыночная стоимость Oriental Land уменьшается на 9,6%, Central Japan Railway - на 7,7%, NEC Corp. - на 7,6%, ARCHION - на 6,8%.

Цена бумаг Renesas Electronics увеличивается на 10,7%, NTN Corp. - на 8,6%, Tokuyama - на 8,6%, TDK - на 8,4%, Murata Manufacturing - на 7,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,8%.

Samsung Electronics сокращает капитализацию на 1,1%, несмотря на рекордную выручку и почти шестикратный рост чистой прибыли в первом квартале.

Стоимость акций Korean Air Lines уходит вниз на 2,8%, Hyundai Motor - на 4,1%, Posco - на 1,9%, SK Hynix - растет на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,4%.

Рыночная стоимость BHP снижается на 2,3%, Rio Tinto - на 2,2%.

Цены на нефть продолжают активно расти утром в четверг после сильного подъема накануне.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 мск торгуются по $123,86 за баррель, на $5,83 (4,94%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду они подорожали на $6,77 (6,1%), до $118,03 за баррель.

Срок обращения июньских контрактов на Brent истекает с окончанием торгов в четверг. Более активно торгуемые июльские фьючерсы поднимаются на $2,94 (2,63%), до $113,35 за баррель.

Контракты на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $2,5 (2,34%), до $109,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $6,95 (7%), до $106,88 за баррель.

Основным фактором, влияющим на динамику рынка нефти, остается ситуация на Ближнем Востоке. Усилия по урегулированию американо-иранского конфликта зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и намерен сохранять морскую блокаду до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы страны.

"Они хотят урегулирования. Они не хотят, чтобы блокада продолжалась. А я не хочу ее отменять, потому что я не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие", - сказал он в интервью Axios.

Заявления главы Белого дома укрепили опасения относительно того, что ограничения поставок нефти из Персидского залива будут сохраняться еще продолжительное время.

"Перспективы скорого разрешения иранского конфликта или возобновления работы Ормузского пролива остаются туманными", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

В ближайшие выходные состоится очередное заседание ОПЕК+. Агентство Reuters сообщило в среду со ссылкой на источники, что восемь стран альянса, договорившиеся ранее о добровольном ограничении добычи, обсуждали план по наращиванию квоты по производству нефти в июне на 206 тыс. баррелей в сутки.

Эти обсуждения велись еще до того, как во вторник Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. За вычетом доли ОАЭ увеличение добычи может составить 188 тыс. баррелей, однако большинство стран вряд ли смогут выйти на целевые показатели из-за продолжающейся в регионе войны, отмечает Reuters.

Запасы нефти в США на прошлой неделе резко упали - на 6,23 млн баррелей, показал еженедельный доклад министерства энергетики страны, обнародованный в среду.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на неделе, завершившейся 24 апреля, сократились на 796 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго США.

Товарные запасы бензина снизились на 6,08 млн баррелей, дистиллятов - на 4,49 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 апреля 2026 года 15:52
Рубль слегка дешевеет к мировым валютам днем в четверг на фоне коррекционного снижения нефти
Москва. 30 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг, но по-прежнему остается ниже 11 рублей. Рубль дешевеет перед длинными выходными на фоне наметившегося коррекционного снижения мировых цен на нефть.    читать дальше
30 апреля 2026 года 15:34
Сбербанк остается главным локомотивом российского рынка акций - "КИТ Финанс Брокер"
Сбербанк остается "тихой гаванью" и главным локомотивом российского рынка акций, говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер". "Свежие цифры по МСФО за 3 месяца 2026 года подтверждают: Сбер чувствует себя увереннее всех, - пишут эксперты инвесткомпании. - Чистая прибыль: 507,9 млрд руб....    читать дальше
30 апреля 2026 года 15:05
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Лента" с целевой ценой 2790 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Один из лидеров ритейл-сектора опубликовал операционные и финансовые результаты за I квартал 2026 года: - Выручка выросла на 23,4% год...    читать дальше
30 апреля 2026 года 14:34
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Thermo Fisher Scientific с понижением целевой цены до $548 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,6%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Прогнозная стоимость акций снижена с учетом...    читать дальше
30 апреля 2026 года 14:03
Текущие уровни цены акций X5 - интересная точка для долгосрочных покупок - Альфа-банк
Текущие уровни котировок акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) выглядят как интересная точка для долгосрочных покупок с учетом дивидендной истории и отставания бумаги с начала года, считают аналитики Альфа-банка. Эксперты рассматривают финансовые результаты эмитента за 1К26 как позитивные,...    читать дальше
30 апреля 2026 года 13:41
"Финам" поставил на пересмотр оценку акций Фикс Прайс
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций ПАО "Фикс Прайс", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Эмитент представил отчет за 1К26 по МСФО. Выручка ритейлера увеличилась на 2,5%, до 73,1 млрд руб., однако скорр. EBITDA снизилась на 3%, до 7 млрд руб. Чистая прибыль акционеров...    читать дальше
30 апреля 2026 года 13:16
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций X5 до 3603 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) до 3603 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. "Эмитент представил финансовые результаты за 1К26, которые...    читать дальше
30 апреля 2026 года 12:54
Перспективы цены акций Х5 позитивны - "ВТБ Мои инвестиции"
Перспективы котировок акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) позитивны, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 3485 рублей за штуку, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал отчётность по МСФО за 1-й квартал 2026 года. Результаты эмитента за 1К26 по МСФО...    читать дальше
30 апреля 2026 года 12:34
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ленты
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Лента", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Результаты эмитента за 1К26 по МСФО оказались неоднозначными, констатирует эксперт. "Динамика выручки была хорошей, особенно в сегментах...    читать дальше
30 апреля 2026 года 12:13
Индекс RGBI продолжит консолидацию в диапазоне 119-120п в начале мая - ПСБ
Индекс RGBI, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 119-120 пунктов в начале мая, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Текущие данные по инфляции в целом должны несколько сгладить негатив после "ястребиных" комментариев Банка России в...    читать дальше
30 апреля 2026 года 11:48
Позитивная оценка акций Сбербанка сохраняется - "ВТБ Мои инвестиции"
Позитивная оценка акций Сбербанка сохраняется, прогнозная стоимость на горизонте года находится на уровне 432 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". "Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года по МСФО, которые мы оцениваем позитивно", -...    читать дальше
30 апреля 2026 года 11:31
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций X5 на уровне 4220 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4220 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. Результаты эмитента за 1К26 по МСФО превзошли ожидания рынка и в целом демонстрируют устойчивость на фоне...    читать дальше
30 апреля 2026 года 11:10
Прогнозная цена акций ДОМ.РФ - 2879 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
Прогнозная стоимость акций "ДОМ.РФ" остается на уровне 2879 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал сильные результаты за первый квартал 2026 года по МСФО, констатируют эксперты. Чистая прибыль оказалась на 1,7% выше...    читать дальше
30 апреля 2026 года 10:50
Рубль продолжит торги в диапазоне 10,85-11,05 руб./юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"
лютная пара юань/рубль, вероятно, в целом продолжит торги в диапазоне 10,85-11,05 руб. за юань в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Эксперты отмечают, что на стороне российской валюты играют растущие цены на нефть, что вплоть до 8 мая не компенсируется покупками валюты...    читать дальше
30 апреля 2026 года 10:33
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Селигдара
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с прогнозной стоимостью на уровне 73,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эмитент представил сильные финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025...    читать дальше
Страница 1 из 8
