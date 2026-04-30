Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в России за неделю с 21 по 27 апреля составила 0,05% после 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, сообщил в среду вечером Росстат. Исходя из данных за 27 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 апреля замедлилась до 5,62% с 5,68% на 20 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики.

Безработица в России продолжает колебаться в районе исторически минимальных значений: в марте 2026 года она составила 2,2% после 2,1% в феврале (минимальный уровень за всю историю наблюдения показателя с 1991 года), 2,2% в январе и декабре 2025 года, следует из сообщения Росстата.

Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-март 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, снизился на 0,3% в годовом выражении.

Минэкономразвития ранее отмечало, что спад в первые два месяца года во многом объяснялся календарным фактором (в феврале 2026 года было на 1 рабочий день меньше, чем в феврале 2025 года, в январе 2026 года было на 2 рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года). С исключением сезонного фактора ВВП РФ в марте, по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,4%.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил накануне, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более полутора часов. Основное внимание в рамках международной повестки лидеры уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе, Россия предложила США ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы.

Путин проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие с Украиной на период празднования Дня Победы, Трамп активно поддержал эту инициативу. По словам Ушакова, Трамп подчеркнул важность прекращения боевых действий на Украине и готовность со своей стороны содействовать урегулированию конфликта. Он отметил уверенность Трампа в том, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка, доверенные лица президента США "продолжат контакты и с Москвой, и с Киевом".

В свою очередь американский лидер заявил в среду, что в ходе разговора с Путиным обсудил ряд вопросов, в том числе Иран, но сфокусирована беседа была на Украине. Президент США выразил надежду на то, что сторонам удастся урегулировать украинский конфликт "относительно быстро". Трамп также заявил, что больше заинтересован в работе России над украинским урегулированием, а не над иранским кризисом. Он в очередной раз подчеркнул, что США не позволят Ирану обладать ядерным оружием.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite изменились незначительно. Трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также геополитические новости, подтолкнувшие вверх цены на нефть. Федрезерв сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Голоса в поддержку этого решения отдали восемь из 12 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Еще три члена FOMC выступили за удержание ставки на прежнем уровне, но не поддержали сохранение в итоговом заявлении формулировок, указывающих на то, что следующим шагом регулятора будет скорее снижение ставки, чем ее повышение.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что повышение цен на энергоносители в результате ближневосточного конфликта подстегнет инфляцию в США в краткосрочной перспективе. Потенциальные последствия на более отдаленную перспективу и их масштаб пока неясны, сказал он.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг, давление на рынки оказывает рост цен на нефть на фоне отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng теряет 1,3% Значение японского Nikkei 225 снижается на 1,1%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают активно расти утром в четверг после сильного подъема накануне. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $124,3 за баррель, на 5,31% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду они подорожали на 6,1%, до $118,03 за баррель. Контракты на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 3,11%, до $110,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 7%, до $106,88 за баррель.

Основным фактором, влияющим на динамику рынка нефти, остается ситуация на Ближнем Востоке. Усилия по урегулированию американо-иранского конфликта зашли в тупик. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и намерен сохранять морскую блокаду до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы страны. "Они хотят урегулирования. Они не хотят, чтобы блокада продолжалась. А я не хочу ее отменять, потому что я не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие", - сказал он в интервью Axios.

Заявления главы Белого дома укрепили опасения относительно того, что ограничения поставок нефти из Персидского залива будут сохраняться еще продолжительное время. "Перспективы скорого разрешения иранского конфликта или возобновления работы Ормузского пролива остаются туманными", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 50,923 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,078 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 апреля снизился всего на 0,02% и составил 120,66 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1276,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,4%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,36%) и "Роснефть-002Р-03" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,51%), "РЖД-28" (-0,48%) и "РЖД-001P-20R" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) завершила размещение трехлетних облигаций серии 002P-04 объемом 1 млрд рублей. Премаркетинг займа компания не проводила. По выпуску будут выплачиваться квартальные плавающие купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 30 апреля начнет размещение облигаций серии 003P-01 объемом 60 млрд рублей. Срок обращения бумаг - около 12 лет (4368 дней), предусмотрена оферта через 3 года. По выпуску будут выплачиваться полугодовые плавающие купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1% годовых.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") перенесло сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-08 объемом 1 млрд рублей с 30 апреля на 5 мая. Ставки купонов фиксированные, ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона остается прежним - не более 23% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 25,59% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 24-го, 28-го, 32-го и 36-го купонов. Техразмещение запланировано на 8 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 14 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на флоатер серии БО-002Р-13 со сроком обращения 3,2 года объемом не менее 20 млрд рублей. Первоначально по рынку была разослана информация о планах эмитента собрать книгу заявок на "фикс" и флоатер общим объемом от 20 млрд рублей, но затем она была отозвана. Ежемесячный купон по флоатеру будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир надбавки - не более 160 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 19 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.