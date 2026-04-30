ПСБ подтверждает прогнозную цену акций X5 на уровне 4220 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4220 рублей за штуку на горизонте года, говорится в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

Результаты эмитента за 1К26 по МСФО превзошли ожидания рынка и в целом демонстрируют устойчивость на фоне общего замедления темпов роста потребительского сектора, констатирует аналитик.

"В целом положительно смотрим на компанию. Она подтверждает статус лидера рынка и успешную ставку на формат "Чижика". По нашим оценкам, в текущем году X5 продолжит комбинировать крепкий рост выручки (примерно +15%) и комфортную маржу (около 6% по EBITDA) с высокими дивидендами (суммарно ждем более 350 руб./акцию, доходность - 14,6%), - указывает Крылова. - Наш целевой уровень на двенадцать месяцев - 4220 руб."

