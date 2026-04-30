Прогнозная цена акций ДОМ.РФ - 2879 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость акций "ДОМ.РФ" остается на уровне 2879 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал сильные результаты за первый квартал 2026 года по МСФО, констатируют эксперты.

Чистая прибыль оказалась на 1,7% выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (28 млрд руб.).

Результаты первых трех месяцев оказались выше ранее озвученных планов на 2026 год - рентабельности капитала в 22% и чистой прибыли в 104 млрд руб.

Соотношение расходы/доходы, по расчетам группы, составило всего 21,9% против цели 30%.

