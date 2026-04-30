Рубль продолжит торги в диапазоне 10,85-11,05 руб./юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара юань/рубль, вероятно, в целом продолжит торги в диапазоне 10,85-11,05 руб. за юань в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты отмечают, что на стороне российской валюты играют растущие цены на нефть, что вплоть до 8 мая не компенсируется покупками валюты Минфином.

Сообщения о планах по длительному поддержанию блокады США поддержали рост котировок нефти, констатируют в банке. Пока цена на сырье должна остаться на высоких уровнях, но с учетом перехода на новые месячные фьючерсы котировки марки Brent уйдут ниже $115 за баррель.

