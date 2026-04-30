"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с прогнозной стоимостью на уровне 73,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

Эмитент представил сильные финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2025 год, констатирует эксперт.

Благодаря более высоким объемам продаж и ценам реализации золота, олова, меди и вольфрама компания значительно нарастила выручку и EBITDA, однако отрицательный FCF привел к ощутимому росту долговой нагрузки. 2

"Мы ожидаем, что в 2026 году рост финансовых результатов "Селигдара" продолжится как за счет более высоких мировых цен на золото, так и вследствие наращивания продаж на фоне постепенного выхода месторождения "Хвойное" на полную мощность, - пишет Данилов. - Также важной вехой может стать принятие новой дивидендной политики, призванной сделать выплаты акционерам более прозрачными. Наша рекомендация для бумаг "Селигдара" - "покупать" с целевой ценой 73,3 руб."

