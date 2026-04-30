Курс рубля останется в диапазоне 10,8-11,3 руб./юань в четверг - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль и в четверг останется в диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Несмотря на исключительно благоприятную конъюнктуру рынка нефти, по-прежнему не видим значимых оснований для выхода юаня за пределы нашего текущего целевого диапазона 10,8-11,3 руб., - пишет эксперт в комментарии. - В начале мая видим перспективу возврата курса выше 11 руб. за юань со смещением торгового диапазона по китайской валюте на более высокие уровни на фоне возврата в мае Минфина к покупкам валюты (параметры операций станут известны к 6 мая)".

