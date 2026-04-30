Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка и ДОМ.РФ

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка и "ДОМ.РФ", сообщается в материале старшего аналитика Ольги Найденовой.

"Сбербанк опубликовал сокращенную отчетность за 1К26 по МСФО, из которой следует, что чистая прибыль составила 508 млрд руб., увеличившись на 18% и превысив консенсус-прогноз и нашу оценку на 1,4% и 6% соответственно. Фактическому показателю соответствует рентабельность капитала (ROE) в 24%, - отмечает эксперт. - Считаем отчетность умеренно положительной. По акциям эмитента, которые торгуются по P/BV 2026П на уровне 0,8 и P/E 2026П в 3,9, подтверждаем рейтинг "покупать".

"Чистая прибыль "ДОМ.РФ" за 1К26 по МСФО превысила наши ожидания на 6,5% за счет доходов от инвестиционной недвижимости и прочих статей доходов, а также благодаря ограничению издержек, которые увеличились лишь на 7%. Темпы роста прибыли составили +83% и 7,5% кв/кв. Рассматриваем результаты как ожидаемо сильные, - говорится в обзоре Найденовой. - Акции торгуются с оценочными мультипликаторами 0,75 P/BV и 3,8 P/E 2026П. Подтверждаем рейтинг "покупать".

