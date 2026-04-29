.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Рубль укрепился к основным мировым валютам в среду благодаря растущим ценам на нефть
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 0,3%, в марте вырос на 1,8%
Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О...
 
Рост оборота розничной торговли РФ в марте ускорился до 6,2%
Оборот розничной торговли в России в марте 2026 года в годовом выражении увеличился на 6,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на...
 
Выездные налоговые проверки обеспечили бюджетные поступления в 496 млрд руб.
Налоговые органы по итогам проведения выездных проверок, а также аналитической работы обеспечили бюджетные поступления в размере 496 млрд руб., что на 22% выше показателя прошлого года (408 млрд руб.), следует из материалов Федеральной налоговой...
 
29 апреля 2026 года 19:35

Рубль укрепился к основным мировым валютам в среду благодаря растущим ценам на нефть

Москва. 29 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль укрепился благодаря новой волне повышения мировых цен на нефть; сдерживающее влияние на курс нацвалюты оказывал фактор окончания налогового периода апреля, а также ожидания участниками рынка возобновления в мае операций Минфина в рамках бюджетного правила.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 10,9115 рубля, что на 6,85 копейки (на 0,62%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск снизился в цене на 0,69% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,82 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,62%, до 87,63 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 30 апреля на 18,59 копейки, до 74,8806 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,43 копейки, до 87,7771 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 10,9535 руб./юань, что 1,15 копейки выше курса на среду. Повышение официальных курсов произошло за счет роста стоимости иностранных валют, наблюдавшегося во второй половине дня во вторник, уже после того, как были сформированы курсы ЦБ на 29 апреля.

Мировые цены на нефть прибавляют более 6,5% на торгах в среду вечером, Brent торгуется выше отметки в $118 за баррель. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $118,88 за баррель, что на 6,85% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 6,82%, до $106,75 за баррель.

Росту нефтяного рынка способствуют опасения затягивания ближневосточного конфликта. Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В последние недели Трамп высказывался в поддержку усиления давления на экономику страны за счет недопущения выхода судов из иранских портов.

Соединенные Штаты больше не могут диктовать условия другим странам, в том числе Ирану, заявил представитель министерства обороны Исламской республики Реза Талаи-Ник, передает государственное телевидение. "США больше не в состоянии диктовать свою политику независимым государствам", - сказал он, указывая на стойкость Ирана в ходе военных действий. Представитель Минобороны Ирана добавил, что Вашингтону "придется отказаться от своих незаконных и иррациональных требований", которые он выдвигает для достижения мирного соглашения.

Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран рассматривает войну с США и Израилем как продолжающуюся. "Мы не считаем войну оконченной. Наша нынешняя обстановка все еще соответствует военному времени. Иранский народ может быть уверен, что если враг снова прибегнет к агрессии, он столкнется с новым оружием и новым ответом со стороны Ирана", - заявил Акраминия.

"До тех пор, пока не будет четкого плана, как завершить этот кризис или хотя бы открыть Ормузский пролив, цены на нефть продолжат идти вверх", - говорит аналитик Mizuho Securities USA Роберт Ягер. Тупиковая ситуация может длиться неделями, считает руководитель направления геополитических рисков в Kpler Ltd. Мишель Брухард. "Либо мировой рынок даст понять Трампу, что больше не может терпеть такой дефицит нефти, либо это будет сам Иран, который заявит, что хочет вернуть возможность экспортировать свою нефть", - сказала она на Bloomberg TV.

Запасы нефти в США на прошлой неделе резко упали - на 6,23 млн баррелей, показал еженедельный доклад министерства энергетики страны, обнародованный в среду. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, на неделе, завершившейся 24 апреля, сократились на 796 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго США. Товарные запасы бензина снизились на 6,08 млн баррелей, дистиллятов - на 4,49 млн баррелей.

"Рубль в среду умеренно подорожал в паре с юанем на нейтральном новостном фоне. Пара "юань/рубль" третий день торгуется в узком коридоре и даже после завершения налоговых выплат апреля не смогла закрепиться выше 11 руб./юань. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть. Что же касается возобновления с мая операций Минфина в рамках бюджетного правила, то их параметры на следующий месяц станут известны только на следующей неделе. В краткосрочной перспективе рубль, скорее всего, продолжит консолидацию на текущих уровнях с уклоном в сторону небольшого повышения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Российский рубль сохраняет устойчивость, пользуясь поддержкой от позитивной динамики на нефтяном рынке. Котировки Brent превысили $118 за баррель, игнорируя выход ОАЭ из состава ОПЕК. Несмотря на устойчивую динамику, валютные курсы остаются в границах сложившихся в последнее время диапазонов. Дальнейшему укреплению рубля может помешать предстоящее в мае возобновление операций Минфина по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, на фоне разнонаправленных факторов валютные курсы могут продолжить консолидироваться в диапазонах 10,9-11,3 руб. за юань, 74-77 руб. за доллар и 87-91 руб. за евро", - отмечает аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

Рубль останется крепким и продолжит в ближайшее время торговаться в устоявшихся диапазонах 73-78 руб./$1, 10,7-11,4 руб./юань и 86-92 руб./EUR1, полагает главный аналитик Совкомбанка (MOEX: SVCB) Михаил Васильев. В пользу рубля, по его мнению, выступают высокие цены на нефть и другое сырье из-за ближневосточного конфликта, что увеличивает предложение валюты на внутреннем рынке, а также высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ - 14,5% годовых.

"Если в январе-феврале цена на российскую экспортную нефть была чуть выше $40/барр., то уже в марте цена выросла до $77/барр., а в апреле и вовсе складывается около $100/барр., - указывает аналитик Совкомбанка. - Повышенная валютная экспортная выручка сейчас поступает на валютный рынок. Мы ожидаем, что в мае напряженность на Ближнем Востоке сохранится, а цена на российскую экспортную нефть останется около $100/барр.".

"С 8 мая Минфин вернется с покупками валюты в резервы по бюджетному правилу, В общей сложности за месяц регулярные покупки валюты могут составить 420 млрд рублей, или около $5,5 млрд. Покупки валюты Минфином скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к развороту тенденции в сторону его ослабления. Важным фактором поддержки нацвалюты в мае останется высокая ключевая ставка ЦБ и высокие цены на нефть. Негативным фактором для рубля может стать возрастающий с мая сезонный спрос на валюту для закупки импорта и для зарубежных поездок на майские праздники и в летние отпуска", - считает Васильев.

Рублевые ставки краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) выросли в конце апреля, в то время как среднесрочные и долгосрочные ставки слегка снизились. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 апреля увеличилась на 48 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню и составила 14,92% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц выросла на 1 базисный пункт по отношению к 28 апреля и в среду составила 14,75% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца и 6 месяцев опустилась за день на 1 базисный пункт - до 15,29% и 16,15% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 апреля 2026 года 19:42
Рынок акций РФ в среду ускорил падение, индекс МосБиржи откатился к уровню 5-месячной давности
Москва. 29 апреля. Российский рынок акций в среду ускорил снижение в отсутствие стимулов для покупок из-за ожиданий паузы в цикле монетарного смягчения ДКП ЦБ РФ, при этом игроки проигнорировали раллирующую нефть (июньский фьючерс на Brent протестировал $119 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже 2640 пунктов, обновив на закрытие основной сессии минимум 5-месячной давности (с конца ноября 2025 года).    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baker Hughes до $48
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baker Hughes Co. с $44 до $48 за бумагу, сохранив рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии. Аналитики инвесткомпании считают, что акции Baker Hughes торгуются выше справедливой стоимости. Baker Hughes смогла превзойти консенсус по...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 18:42
"Финам" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 31,2 руб
"Финам" понизил прогнозную цену акций "АЛРОСА" до 31,2 руб. с сохранением рейтинга "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Потенциал роста составляет 9,1% с текущих уровней. "Мы пересмотрели наши ожидания и целевую цену акций "АЛРОСА" в сторону понижения. Рынок бриллиантов...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 18:19
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Яндекса с целевой ценой 5727 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 5727 рублей за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. По его мнению, "Яндекс" представил позитивные финансовые результаты. Выручка компании увеличилась на 22% г/г, что примерно...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 17:52
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с прогнозной ценой $272,2
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с прогнозной ценой $272,2 за бумагу на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8,3%, говорится в материале аналитикаинвесткомпании Максима Абрамова. За последний месяц акции Lam Research выросли на 18,8%. Поддержку котировкам...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 17:19
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Х5 на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне "покупать" по результатам отчетности ритейлера за 1К26 по МСФО, говорится в комментарии аналитика Константина Белова. Корпоративный центр ИКС 5 опубликовал результаты за 1К26 по МСФО: общий объем...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 16:47
Freedom Finance Global сохраняет рейтинг "держать" для акций ДОМ.РФ
Freedom Finance Global сохраняет рейтинг "держать" для акций ДОМ.РФ с целевой ценой 2500 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. ДОМ.РФ отчитался по МСФО за первый квартал повышением чистой прибыли на 83% г/г, до 28,5 млрд руб., что уложилось в...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 16:11
Совкомбанк повысил до "покупать" рекомендацию для акций Группы Позитив
Совкомбанк повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций ПАО "Группа Позитив", говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Компания продемонстрировала хорошую собираемость дебиторской задолженности в первом квартале 2026 года. Это привело к росту свободного...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 15:50
Рубль днем умеренно укрепляется благодаря растущим ценам на нефть
Москва. 29 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль укрепляется благодаря новой волне повышения мировых цен на нефть; сдерживающее влияние на курс нацвалюты оказывает фактор окончания налогового периода апреля, а также ожидания участниками рынка возобновления в мае операций Минфина в рамках бюджетного правила.    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 15:41
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Х5 на уровне 2500 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 2500 руб лей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. Компания отчиталась по МСФО за 1К26 ростом выручки на 11,3% г/г, до 1,19 трлн руб., при повышении...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 15:10
Рубль останется крепким в мае, продолжив торговаться в диапазонах 73-78 руб./$1 и 10,7-11,4 руб/юань - Совкомбанк
Рубль останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 73-78 руб./$1, 10,7-11,4 руб./юань и 86-92 руб./EUR1, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В пользу рубля, по его мнению, выступают высокие цены на нефть и другое сырье из-за ближневосточного конфликта...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 14:40
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5304 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Результаты финансового отчета компании по МСФО за I квартал 2026 года оцениваем позитивно, - пишут эксперты. - Несмотря на умеренное...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 14:08
Оценка акций АЛРОСА остается негативной - "БКС МИ"
Оценка акций "АЛРОСА" остается негативной, сообщается в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). Корпорация De Beers в I квартале 2026 года добыла 7,1 млн карат алмазов. Это на 17% больше, чем за аналогичный период в 2025 году, но в целом рост связан со слабой базой I квартала 2025...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 13:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка, сообщается в комментарии главного аналитика брокера Егора Дахтлера. Эксперт оценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО позитивно. "Рентабельность капитала сохраняется около максимальных значений за последние...    читать дальше
.
29 апреля 2026 года 13:22
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей на горизонте текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Ждем от компании исполнения собственного гайденса по скорректированной EBITDA - 350 млрд рублей по итогам...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.