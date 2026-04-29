Рубль укрепился к основным мировым валютам в среду благодаря растущим ценам на нефть

Москва. 29 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль укрепился благодаря новой волне повышения мировых цен на нефть; сдерживающее влияние на курс нацвалюты оказывал фактор окончания налогового периода апреля, а также ожидания участниками рынка возобновления в мае операций Минфина в рамках бюджетного правила.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 10,9115 рубля, что на 6,85 копейки (на 0,62%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск снизился в цене на 0,69% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,82 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,62%, до 87,63 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 30 апреля на 18,59 копейки, до 74,8806 руб./$1, и увеличил курс евро на 18,43 копейки, до 87,7771 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 10,9535 руб./юань, что 1,15 копейки выше курса на среду. Повышение официальных курсов произошло за счет роста стоимости иностранных валют, наблюдавшегося во второй половине дня во вторник, уже после того, как были сформированы курсы ЦБ на 29 апреля.

Мировые цены на нефть прибавляют более 6,5% на торгах в среду вечером, Brent торгуется выше отметки в $118 за баррель. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $118,88 за баррель, что на 6,85% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 6,82%, до $106,75 за баррель.

Росту нефтяного рынка способствуют опасения затягивания ближневосточного конфликта. Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В последние недели Трамп высказывался в поддержку усиления давления на экономику страны за счет недопущения выхода судов из иранских портов.

Соединенные Штаты больше не могут диктовать условия другим странам, в том числе Ирану, заявил представитель министерства обороны Исламской республики Реза Талаи-Ник, передает государственное телевидение. "США больше не в состоянии диктовать свою политику независимым государствам", - сказал он, указывая на стойкость Ирана в ходе военных действий. Представитель Минобороны Ирана добавил, что Вашингтону "придется отказаться от своих незаконных и иррациональных требований", которые он выдвигает для достижения мирного соглашения.

Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран рассматривает войну с США и Израилем как продолжающуюся. "Мы не считаем войну оконченной. Наша нынешняя обстановка все еще соответствует военному времени. Иранский народ может быть уверен, что если враг снова прибегнет к агрессии, он столкнется с новым оружием и новым ответом со стороны Ирана", - заявил Акраминия.

"До тех пор, пока не будет четкого плана, как завершить этот кризис или хотя бы открыть Ормузский пролив, цены на нефть продолжат идти вверх", - говорит аналитик Mizuho Securities USA Роберт Ягер. Тупиковая ситуация может длиться неделями, считает руководитель направления геополитических рисков в Kpler Ltd. Мишель Брухард. "Либо мировой рынок даст понять Трампу, что больше не может терпеть такой дефицит нефти, либо это будет сам Иран, который заявит, что хочет вернуть возможность экспортировать свою нефть", - сказала она на Bloomberg TV.

Запасы нефти в США на прошлой неделе резко упали - на 6,23 млн баррелей, показал еженедельный доклад министерства энергетики страны, обнародованный в среду. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, на неделе, завершившейся 24 апреля, сократились на 796 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго США. Товарные запасы бензина снизились на 6,08 млн баррелей, дистиллятов - на 4,49 млн баррелей.

"Рубль в среду умеренно подорожал в паре с юанем на нейтральном новостном фоне. Пара "юань/рубль" третий день торгуется в узком коридоре и даже после завершения налоговых выплат апреля не смогла закрепиться выше 11 руб./юань. Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть. Что же касается возобновления с мая операций Минфина в рамках бюджетного правила, то их параметры на следующий месяц станут известны только на следующей неделе. В краткосрочной перспективе рубль, скорее всего, продолжит консолидацию на текущих уровнях с уклоном в сторону небольшого повышения", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Российский рубль сохраняет устойчивость, пользуясь поддержкой от позитивной динамики на нефтяном рынке. Котировки Brent превысили $118 за баррель, игнорируя выход ОАЭ из состава ОПЕК. Несмотря на устойчивую динамику, валютные курсы остаются в границах сложившихся в последнее время диапазонов. Дальнейшему укреплению рубля может помешать предстоящее в мае возобновление операций Минфина по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, на фоне разнонаправленных факторов валютные курсы могут продолжить консолидироваться в диапазонах 10,9-11,3 руб. за юань, 74-77 руб. за доллар и 87-91 руб. за евро", - отмечает аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

Рубль останется крепким и продолжит в ближайшее время торговаться в устоявшихся диапазонах 73-78 руб./$1, 10,7-11,4 руб./юань и 86-92 руб./EUR1, полагает главный аналитик Совкомбанка (MOEX: SVCB) Михаил Васильев. В пользу рубля, по его мнению, выступают высокие цены на нефть и другое сырье из-за ближневосточного конфликта, что увеличивает предложение валюты на внутреннем рынке, а также высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ - 14,5% годовых.

"Если в январе-феврале цена на российскую экспортную нефть была чуть выше $40/барр., то уже в марте цена выросла до $77/барр., а в апреле и вовсе складывается около $100/барр., - указывает аналитик Совкомбанка. - Повышенная валютная экспортная выручка сейчас поступает на валютный рынок. Мы ожидаем, что в мае напряженность на Ближнем Востоке сохранится, а цена на российскую экспортную нефть останется около $100/барр.".

"С 8 мая Минфин вернется с покупками валюты в резервы по бюджетному правилу, В общей сложности за месяц регулярные покупки валюты могут составить 420 млрд рублей, или около $5,5 млрд. Покупки валюты Минфином скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к развороту тенденции в сторону его ослабления. Важным фактором поддержки нацвалюты в мае останется высокая ключевая ставка ЦБ и высокие цены на нефть. Негативным фактором для рубля может стать возрастающий с мая сезонный спрос на валюту для закупки импорта и для зарубежных поездок на майские праздники и в летние отпуска", - считает Васильев.

Рублевые ставки краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) выросли в конце апреля, в то время как среднесрочные и долгосрочные ставки слегка снизились. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 апреля увеличилась на 48 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню и составила 14,92% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц выросла на 1 базисный пункт по отношению к 28 апреля и в среду составила 14,75% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца и 6 месяцев опустилась за день на 1 базисный пункт - до 15,29% и 16,15% годовых соответственно.