Рынок акций РФ в среду ускорил падение, индекс МосБиржи откатился к уровню 5-месячной давности

Москва. 29 апреля. Российский рынок акций в среду ускорил снижение в отсутствие стимулов для покупок из-за ожиданий паузы в цикле монетарного смягчения ДКП ЦБ РФ, при этом игроки проигнорировали раллирующую нефть (июньский фьючерс на Brent протестировал $119 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже 2640 пунктов, обновив на закрытие основной сессии минимум 5-месячной давности (с конца ноября 2025 года).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2639,82 пункта (-2,1%), индекс РТС - 1110,57 пункта (-2,4%). Лидерами снижения выступили акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-5,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 апреля, составил 74,8806 руб. (+18,59 копейки).

Подешевели также акции МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (-3,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-3,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,1%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8% и -2,1% "префы"), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-2,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -1,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,7%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 30 мая истекающую 1 мая лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" (LKOH) для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Сбербанк в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,5% - до 507,9 млрд рублей по сравнению с 436,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении банка. Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли банка в январе-марте 2026 года на 15,8% - до 505 млрд рублей.

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (MOEX: X5) (-0,8%) в I квартале увеличило EBITDA по МСФО 17 на 24,9%, до 62,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль снизилась на 27,6% и составила 13,3 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": EBITDA ожидалась на уровне 61,6 млрд рублей, чистая прибыль - 11,7 млрд рублей.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, в последние недели глава Белого дома высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской республики за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из иранских портов. По мнению Трампа, альтернативные варианты - возобновление бомбардировок или отказ от конфликта - несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады.

WSJ отмечает, что президент получает противоречивые рекомендации относительно дальнейших действий. Часть чиновников призывает усилить давление на Тегеран, другие выражают опасения, что сохранение Ормузского пролива закрытым или продолжение боевых действий может негативно отразиться на американской экономике и повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс для республиканцев.

Соединенные Штаты больше не могут диктовать условия другим странам, в том числе Ирану, заявил представитель министерства обороны Исламской республики Реза Талаи-Ник, передает государственное телевидение. "США больше не в состоянии диктовать свою политику независимым государствам", - сказал он, указывая на стойкость Ирана в ходе военных действий. Представитель Минобороны Ирана добавил, что Вашингтону "придется отказаться от своих незаконных и иррациональных требований", которые он выдвигает для достижения мирного соглашения.

Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран не считает войну с США и Израилем оконченной, поскольку военная обстановка все еще сохраняется. По его словам, если США и Израиль снова совершат нападение и поставят под угрозу безопасность Ирана, они определенно столкнутся с более жестким ответом, чем раньше.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, индекс МосБиржи ускорил падение, пробив зону поддержки 2690-2700 пунктов, что является негативным сигналом. Следующая поддержка находится в районе 2620 пунктов.

Среди тяжеловесов индекса наиболее яркую минусовую динамику на этой неделе показывают акции "Газпрома", хотя никаких негативных новостей по компании не выходило. Возможно, эта динамика связана с ожиданиями по отчетности холдинга - публикация должна произойти на днях. В среду к "Газпрому" добавился "ЛУКОЙЛ", у которого 4 мая закрывается реестр под годовые дивиденды и впереди ценовой "гэп". В целом падение рынка выглядит избыточным и плохо объяснимым, особенно на фоне продолжающегося ралли в нефти. Возможно, есть какой-то негатив, который еще неизвестен большинству инвесторов, полагает эксперт.

"После недели падения обычно наступает отскок - это связано с закрытием коротких позиций. Поэтому в четверг можем увидеть движение вверх. По его силе можно будет строить предположения о дальнейшей динамике рынка. Зона 2675-2690 пунктов теперь выступает сопротивлением. Это потолок для отскока, если он вообще состоится", - считает Рокотянская.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, с момента объявления решения ЦБ РФ по ставке индекс МосБиржи снизился уже на 5% и достиг района 2630 пунктов. Снижается и нефтяной сектор, несмотря на рост стоимости июньского фьючерса на нефть выше $118 за баррель. Росту нефтяных котировок способствовали сообщения о том, что морская блокада Ирана со стороны США может продлиться. Однако российский нефтяной сектор остается под давлением из-за геополитики и крепкого рубля. Новости о выходе ОАЭ из ОПЕК хотя и были нивелированы сообщениями о продолжении блокады, остаются неблагоприятными в долгосрочном периоде, поскольку возможное наращивание добычи может ударить по нефтяным ценам.

"Ожидаем, что в мае широкий рынок акций, вероятно, будет двигаться в боковом диапазоне. Акции внутренних секторов экономики также будут оставаться под давлением на фоне разочарования инвесторов после последнего заседания ЦБ", - считает Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает сдавать позиции, испытывая недостаток в "бычьих" драйверах, индекс МосБиржи откатился к уровням конца осени прошлого года.

Акции "Полюса" и "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,3%) находятся под давлением вместе с ценами на золото, которые в среду опустились до минимума с конца марта, в район $4570 за унцию. "Селигдар" при этом сообщил о получении чистого убытка в 2025 году по МСФО в размере 10,1 млрд руб. против убытка в 12,8 млрд руб. годом ранее. Бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,5%) в среду упали после информации в СМИ о моратории на выплату дивидендов компанией до 2030 года.

Нефть растет в условиях продолжения блокады Ормузского пролива и отсутствия видимых перспектив скорого разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Западные фондовые площадки не показывают значительных изменений, ожидая сигналов от ключевых центробанков на заседаниях в середине недели. Индексы МосБиржи и РТС упали, не получая заметной поддержки от более высоких цен на нефть на фоне геополитической напряженности, санкционного давления и сильного рубля в условиях жесткой монетарной политики ЦБ, отмечает Кожухова.

Аналитики компании "Цифра брокер" также полагают, что причиной ухудшения настроений на фондовом рынке может быть сдержанный сигнал со стороны Банка России по итогам опорного заседания в апреле и ужесточение прогноза по средней ключевой ставке в 2026 году с 13,5-14,5% до 14-14,5%. Инвесторы видят риски пауз между решениями о снижении ставки в перспективе 2026 года. Тем не менее затем не исключено смягчение риторики ЦБ в случае снижения внутренних рисков, связанных с инфляционными ожиданиями и бюджетной политикой, а также снижения внешних рисков ввиду конфликта на Ближнем Востоке.

"По нашим оценкам, риторика Банка России не стала существенно более жесткой, трек на дальнейшее снижение ключевой ставки в 2026 году продолжится, к концу года она по-прежнему может опуститься до 11,5-13,5%, что соответствует нашему базовому прогнозу", - отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Также эксперты отмечают, что макроэкономическим шоком стало заявление ОАЭ о выходе из ОПЕК с 1 мая. Хотя в моменте это подстегнуло волатильность, физический дефицит сырья из-за блокады Ормузского пролива остается определяющим фактором: нефть марки Brent взлетела выше $110 за баррель. Демарш Эмиратов в долгосрочной перспективе несет риски для устойчивости альянса, но сейчас рынок сфокусирован на геополитическом тупике между США и Ираном.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин, индекс МосБиржи не удержал 2700 пунктов и следующей целью снижения может стать район 2600 пунктов. Не исключено, что часть инвесторов сокращает позиции в преддверии майских праздников, между которыми ликвидность рынка будет пониженной. Впрочем, надежды на отскок есть, рынок локально выглядит перепроданным. Однако не рекомендуется наращивать среднесрочные "лонги" широким фронтом, поскольку облигации в данной ситуации выглядят перспективнее.

Главным мировым событием стало решение ОАЭ выйти из ОПЕК. Страна и ранее очень прозрачно намекала на сильное желание нарастить добычу, и теперь у нее будет возможность сделать это. Но только после того, как спадет напряженность на Ближнем Востоке и откроется Ормузский пролив. Рынок нефти на решение ОАЭ практически не отреагировал, поскольку Эмираты пока не смогут увеличить экспорт, считает Зацепин.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва, австралийский индекс ASX просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), просела Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снизились на 0,3-1,1%), в США динамика смешанная (индексы S&P500 и Dow к 19:00 МСК просели на 0,2-0,7%, но подрос на 0,3% Nasdaq).

Банковский комитет Сената США в среду одобрил кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) 13 голосами против 11, передает Bloomberg.

На нефтяном рынке в среду цены продолжают рост. В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке, где попытки урегулирования американо-иранского конфликта зашли в тупик.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК в среду составила $118,79 за баррель (+6,8% и +2,8% во вторник), июньская цена фьючерса на WTI - $106,64 за баррель (+6,7% и +3,7% накануне).

Росту рынка способствуют опасения затягивания ближневосточного конфликта.

Запасы нефти в США на прошлой неделе резко упали - на 6,23 млн баррелей, показал еженедельный доклад министерства энергетики страны, обнародованный в среду. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на неделе, завершившейся 24 апреля, сократились на 796 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго США.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов накануне объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. В официальном заявлении отмечается, что это решение принято в результате "всестороннего пересмотра производственной политики" и основано на "приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка".

Выход ОАЭ из альянса позволит этой стране добывать больше нефти, чем предусмотрено текущими квотами ОПЕК, отмечает WSJ.

В Кремле заявили, что Россия не планирует выходить из ОПЕК+. На вопрос журналистов, рассматривает ли Москва возможность выхода из ОПЕК+, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-10,4%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-8,5% и -8,4% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-6,7% и -8% "префы"), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-6,4%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-6,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-5,7%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-5,3%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-5,2%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-5%).

Чистая прибыль "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,6%) по МСФО в 2025 году составила 627,9 млн рублей против 1,07 млрд рублей по итогам 2024 года, говорится в отчете торговой площадки.

Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-3%) по МСФО в I квартале 2026 года выросла на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,53 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA увеличилась на 4,5%, до 5,86 млрд руб. Выручка составила 27,01 млрд руб. (+24,5%).

ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2,1%) в январе-марте 2026 года получило 4,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 4,1 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в отчетности компании.

Выросли в среду акции ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+5%), "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 81,44 млрд рублей (из них 11,96 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 9,54 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,11 млрд рублей на акции "Газпрома").