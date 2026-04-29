Мнения аналитиков
Рынок акций РФ в среду ускорил падение, индекс МосБиржи откатился к уровню 5-месячной давности
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 0,3%, в марте вырос на 1,8%
Рост ВВП РФ в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О...
 
Рост оборота розничной торговли РФ в марте ускорился до 6,2%
Оборот розничной торговли в России в марте 2026 года в годовом выражении увеличился на 6,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на...
 
Выездные налоговые проверки обеспечили бюджетные поступления в 496 млрд руб.
Налоговые органы по итогам проведения выездных проверок, а также аналитической работы обеспечили бюджетные поступления в размере 496 млрд руб., что на 22% выше показателя прошлого года (408 млрд руб.), следует из материалов Федеральной налоговой...
 
29 апреля 2026 года 19:42

Рынок акций РФ в среду ускорил падение, индекс МосБиржи откатился к уровню 5-месячной давности

Москва. 29 апреля. Российский рынок акций в среду ускорил снижение в отсутствие стимулов для покупок из-за ожиданий паузы в цикле монетарного смягчения ДКП ЦБ РФ, при этом игроки проигнорировали раллирующую нефть (июньский фьючерс на Brent протестировал $119 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже 2640 пунктов, обновив на закрытие основной сессии минимум 5-месячной давности (с конца ноября 2025 года).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2639,82 пункта (-2,1%), индекс РТС - 1110,57 пункта (-2,4%). Лидерами снижения выступили акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-5,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 апреля, составил 74,8806 руб. (+18,59 копейки).

Подешевели также акции МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (-3,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-3,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,1%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8% и -2,1% "префы"), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-2,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -1,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,7%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 30 мая истекающую 1 мая лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" (LKOH) для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Сбербанк в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,5% - до 507,9 млрд рублей по сравнению с 436,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении банка. Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли банка в январе-марте 2026 года на 15,8% - до 505 млрд рублей.

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (MOEX: X5) (-0,8%) в I квартале увеличило EBITDA по МСФО 17 на 24,9%, до 62,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль снизилась на 27,6% и составила 13,3 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": EBITDA ожидалась на уровне 61,6 млрд рублей, чистая прибыль - 11,7 млрд рублей.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, в последние недели глава Белого дома высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской республики за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из иранских портов. По мнению Трампа, альтернативные варианты - возобновление бомбардировок или отказ от конфликта - несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады.

WSJ отмечает, что президент получает противоречивые рекомендации относительно дальнейших действий. Часть чиновников призывает усилить давление на Тегеран, другие выражают опасения, что сохранение Ормузского пролива закрытым или продолжение боевых действий может негативно отразиться на американской экономике и повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс для республиканцев.

Соединенные Штаты больше не могут диктовать условия другим странам, в том числе Ирану, заявил представитель министерства обороны Исламской республики Реза Талаи-Ник, передает государственное телевидение. "США больше не в состоянии диктовать свою политику независимым государствам", - сказал он, указывая на стойкость Ирана в ходе военных действий. Представитель Минобороны Ирана добавил, что Вашингтону "придется отказаться от своих незаконных и иррациональных требований", которые он выдвигает для достижения мирного соглашения.

Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран не считает войну с США и Израилем оконченной, поскольку военная обстановка все еще сохраняется. По его словам, если США и Израиль снова совершат нападение и поставят под угрозу безопасность Ирана, они определенно столкнутся с более жестким ответом, чем раньше.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, индекс МосБиржи ускорил падение, пробив зону поддержки 2690-2700 пунктов, что является негативным сигналом. Следующая поддержка находится в районе 2620 пунктов.

Среди тяжеловесов индекса наиболее яркую минусовую динамику на этой неделе показывают акции "Газпрома", хотя никаких негативных новостей по компании не выходило. Возможно, эта динамика связана с ожиданиями по отчетности холдинга - публикация должна произойти на днях. В среду к "Газпрому" добавился "ЛУКОЙЛ", у которого 4 мая закрывается реестр под годовые дивиденды и впереди ценовой "гэп". В целом падение рынка выглядит избыточным и плохо объяснимым, особенно на фоне продолжающегося ралли в нефти. Возможно, есть какой-то негатив, который еще неизвестен большинству инвесторов, полагает эксперт.

"После недели падения обычно наступает отскок - это связано с закрытием коротких позиций. Поэтому в четверг можем увидеть движение вверх. По его силе можно будет строить предположения о дальнейшей динамике рынка. Зона 2675-2690 пунктов теперь выступает сопротивлением. Это потолок для отскока, если он вообще состоится", - считает Рокотянская.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, с момента объявления решения ЦБ РФ по ставке индекс МосБиржи снизился уже на 5% и достиг района 2630 пунктов. Снижается и нефтяной сектор, несмотря на рост стоимости июньского фьючерса на нефть выше $118 за баррель. Росту нефтяных котировок способствовали сообщения о том, что морская блокада Ирана со стороны США может продлиться. Однако российский нефтяной сектор остается под давлением из-за геополитики и крепкого рубля. Новости о выходе ОАЭ из ОПЕК хотя и были нивелированы сообщениями о продолжении блокады, остаются неблагоприятными в долгосрочном периоде, поскольку возможное наращивание добычи может ударить по нефтяным ценам.

"Ожидаем, что в мае широкий рынок акций, вероятно, будет двигаться в боковом диапазоне. Акции внутренних секторов экономики также будут оставаться под давлением на фоне разочарования инвесторов после последнего заседания ЦБ", - считает Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ продолжает сдавать позиции, испытывая недостаток в "бычьих" драйверах, индекс МосБиржи откатился к уровням конца осени прошлого года.

Акции "Полюса" и "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,3%) находятся под давлением вместе с ценами на золото, которые в среду опустились до минимума с конца марта, в район $4570 за унцию. "Селигдар" при этом сообщил о получении чистого убытка в 2025 году по МСФО в размере 10,1 млрд руб. против убытка в 12,8 млрд руб. годом ранее. Бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,5%) в среду упали после информации в СМИ о моратории на выплату дивидендов компанией до 2030 года.

Нефть растет в условиях продолжения блокады Ормузского пролива и отсутствия видимых перспектив скорого разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Западные фондовые площадки не показывают значительных изменений, ожидая сигналов от ключевых центробанков на заседаниях в середине недели. Индексы МосБиржи и РТС упали, не получая заметной поддержки от более высоких цен на нефть на фоне геополитической напряженности, санкционного давления и сильного рубля в условиях жесткой монетарной политики ЦБ, отмечает Кожухова.

Аналитики компании "Цифра брокер" также полагают, что причиной ухудшения настроений на фондовом рынке может быть сдержанный сигнал со стороны Банка России по итогам опорного заседания в апреле и ужесточение прогноза по средней ключевой ставке в 2026 году с 13,5-14,5% до 14-14,5%. Инвесторы видят риски пауз между решениями о снижении ставки в перспективе 2026 года. Тем не менее затем не исключено смягчение риторики ЦБ в случае снижения внутренних рисков, связанных с инфляционными ожиданиями и бюджетной политикой, а также снижения внешних рисков ввиду конфликта на Ближнем Востоке.

"По нашим оценкам, риторика Банка России не стала существенно более жесткой, трек на дальнейшее снижение ключевой ставки в 2026 году продолжится, к концу года она по-прежнему может опуститься до 11,5-13,5%, что соответствует нашему базовому прогнозу", - отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Также эксперты отмечают, что макроэкономическим шоком стало заявление ОАЭ о выходе из ОПЕК с 1 мая. Хотя в моменте это подстегнуло волатильность, физический дефицит сырья из-за блокады Ормузского пролива остается определяющим фактором: нефть марки Brent взлетела выше $110 за баррель. Демарш Эмиратов в долгосрочной перспективе несет риски для устойчивости альянса, но сейчас рынок сфокусирован на геополитическом тупике между США и Ираном.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин, индекс МосБиржи не удержал 2700 пунктов и следующей целью снижения может стать район 2600 пунктов. Не исключено, что часть инвесторов сокращает позиции в преддверии майских праздников, между которыми ликвидность рынка будет пониженной. Впрочем, надежды на отскок есть, рынок локально выглядит перепроданным. Однако не рекомендуется наращивать среднесрочные "лонги" широким фронтом, поскольку облигации в данной ситуации выглядят перспективнее.

Главным мировым событием стало решение ОАЭ выйти из ОПЕК. Страна и ранее очень прозрачно намекала на сильное желание нарастить добычу, и теперь у нее будет возможность сделать это. Но только после того, как спадет напряженность на Ближнем Востоке и откроется Ормузский пролив. Рынок нефти на решение ОАЭ практически не отреагировал, поскольку Эмираты пока не смогут увеличить экспорт, считает Зацепин.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва, австралийский индекс ASX просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), просела Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снизились на 0,3-1,1%), в США динамика смешанная (индексы S&P500 и Dow к 19:00 МСК просели на 0,2-0,7%, но подрос на 0,3% Nasdaq).

Банковский комитет Сената США в среду одобрил кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) 13 голосами против 11, передает Bloomberg.

На нефтяном рынке в среду цены продолжают рост. В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке, где попытки урегулирования американо-иранского конфликта зашли в тупик.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК в среду составила $118,79 за баррель (+6,8% и +2,8% во вторник), июньская цена фьючерса на WTI - $106,64 за баррель (+6,7% и +3,7% накануне).

Росту рынка способствуют опасения затягивания ближневосточного конфликта.

Запасы нефти в США на прошлой неделе резко упали - на 6,23 млн баррелей, показал еженедельный доклад министерства энергетики страны, обнародованный в среду. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на неделе, завершившейся 24 апреля, сократились на 796 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго США.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов накануне объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. В официальном заявлении отмечается, что это решение принято в результате "всестороннего пересмотра производственной политики" и основано на "приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка".

Выход ОАЭ из альянса позволит этой стране добывать больше нефти, чем предусмотрено текущими квотами ОПЕК, отмечает WSJ.

В Кремле заявили, что Россия не планирует выходить из ОПЕК+. На вопрос журналистов, рассматривает ли Москва возможность выхода из ОПЕК+, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нет".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-10,4%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-8,5% и -8,4% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-6,7% и -8% "префы"), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-6,4%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-6,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-5,7%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-5,3%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-5,2%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-5%).

Чистая прибыль "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,6%) по МСФО в 2025 году составила 627,9 млн рублей против 1,07 млрд рублей по итогам 2024 года, говорится в отчете торговой площадки.

Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-3%) по МСФО в I квартале 2026 года выросла на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,53 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA увеличилась на 4,5%, до 5,86 млрд руб. Выручка составила 27,01 млрд руб. (+24,5%).

ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2,1%) в январе-марте 2026 года получило 4,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 4,1 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в отчетности компании.

Выросли в среду акции ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+5%), "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 81,44 млрд рублей (из них 11,96 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 9,54 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,11 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 апреля 2026 года 19:35
29 апреля 2026 года 19:35
Рубль укрепился к основным мировым валютам в среду благодаря растущим ценам на нефть
Москва. 29 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль укрепился благодаря новой волне повышения мировых цен на нефть; сдерживающее влияние на курс нацвалюты оказывал фактор окончания налогового периода апреля, а также ожидания участниками рынка возобновления в мае операций Минфина в рамках бюджетного правила.    читать дальше
29 апреля 2026 года 19:02
29 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baker Hughes до $48
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baker Hughes Co. с $44 до $48 за бумагу, сохранив рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии. Аналитики инвесткомпании считают, что акции Baker Hughes торгуются выше справедливой стоимости. Baker Hughes смогла превзойти консенсус по...    читать дальше
29 апреля 2026 года 18:42
29 апреля 2026 года 18:42
"Финам" понизил прогнозную цену акций АЛРОСА до 31,2 руб
"Финам" понизил прогнозную цену акций "АЛРОСА" до 31,2 руб. с сохранением рейтинга "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Потенциал роста составляет 9,1% с текущих уровней. "Мы пересмотрели наши ожидания и целевую цену акций "АЛРОСА" в сторону понижения. Рынок бриллиантов...    читать дальше
29 апреля 2026 года 18:19
29 апреля 2026 года 18:19
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Яндекса с целевой ценой 5727 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 5727 рублей за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. По его мнению, "Яндекс" представил позитивные финансовые результаты. Выручка компании увеличилась на 22% г/г, что примерно...    читать дальше
29 апреля 2026 года 17:52
29 апреля 2026 года 17:52
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с прогнозной ценой $272,2
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с прогнозной ценой $272,2 за бумагу на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8,3%, говорится в материале аналитикаинвесткомпании Максима Абрамова. За последний месяц акции Lam Research выросли на 18,8%. Поддержку котировкам...    читать дальше
29 апреля 2026 года 17:19
29 апреля 2026 года 17:19
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Х5 на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне "покупать" по результатам отчетности ритейлера за 1К26 по МСФО, говорится в комментарии аналитика Константина Белова. Корпоративный центр ИКС 5 опубликовал результаты за 1К26 по МСФО: общий объем...    читать дальше
29 апреля 2026 года 16:47
29 апреля 2026 года 16:47
Freedom Finance Global сохраняет рейтинг "держать" для акций ДОМ.РФ
Freedom Finance Global сохраняет рейтинг "держать" для акций ДОМ.РФ с целевой ценой 2500 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. ДОМ.РФ отчитался по МСФО за первый квартал повышением чистой прибыли на 83% г/г, до 28,5 млрд руб., что уложилось в...    читать дальше
29 апреля 2026 года 16:11
29 апреля 2026 года 16:11
Совкомбанк повысил до "покупать" рекомендацию для акций Группы Позитив
Совкомбанк повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций ПАО "Группа Позитив", говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Компания продемонстрировала хорошую собираемость дебиторской задолженности в первом квартале 2026 года. Это привело к росту свободного...    читать дальше
29 апреля 2026 года 15:50
29 апреля 2026 года 15:50
Рубль днем умеренно укрепляется благодаря растущим ценам на нефть
Москва. 29 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль укрепляется благодаря новой волне повышения мировых цен на нефть; сдерживающее влияние на курс нацвалюты оказывает фактор окончания налогового периода апреля, а также ожидания участниками рынка возобновления в мае операций Минфина в рамках бюджетного правила.    читать дальше
29 апреля 2026 года 15:41
29 апреля 2026 года 15:41
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Х5 на уровне 2500 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 2500 руб лей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. Компания отчиталась по МСФО за 1К26 ростом выручки на 11,3% г/г, до 1,19 трлн руб., при повышении...    читать дальше
29 апреля 2026 года 15:10
29 апреля 2026 года 15:10
Рубль останется крепким в мае, продолжив торговаться в диапазонах 73-78 руб./$1 и 10,7-11,4 руб/юань - Совкомбанк
Рубль останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 73-78 руб./$1, 10,7-11,4 руб./юань и 86-92 руб./EUR1, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В пользу рубля, по его мнению, выступают высокие цены на нефть и другое сырье из-за ближневосточного конфликта...    читать дальше
29 апреля 2026 года 14:40
29 апреля 2026 года 14:40
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5304 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Результаты финансового отчета компании по МСФО за I квартал 2026 года оцениваем позитивно, - пишут эксперты. - Несмотря на умеренное...    читать дальше
29 апреля 2026 года 14:08
Оценка акций АЛРОСА остается негативной - "БКС МИ"
Оценка акций "АЛРОСА" остается негативной, сообщается в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). Корпорация De Beers в I квартале 2026 года добыла 7,1 млн карат алмазов. Это на 17% больше, чем за аналогичный период в 2025 году, но в целом рост связан со слабой базой I квартала 2025...    читать дальше
29 апреля 2026 года 13:42
29 апреля 2026 года 13:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка, сообщается в комментарии главного аналитика брокера Егора Дахтлера. Эксперт оценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО позитивно. "Рентабельность капитала сохраняется около максимальных значений за последние...    читать дальше
29 апреля 2026 года 13:22
29 апреля 2026 года 13:22
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей на горизонте текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Ждем от компании исполнения собственного гайденса по скорректированной EBITDA - 350 млрд рублей по итогам...    читать дальше
