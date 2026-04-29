Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baker Hughes до $48

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baker Hughes Co. с $44 до $48 за бумагу, сохранив рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии.

Аналитики инвесткомпании считают, что акции Baker Hughes торгуются выше справедливой стоимости.

Baker Hughes смогла превзойти консенсус по выручке и скорректированной прибыли в 1К2026, отмечают они. Значительный объем заказов на оборудование для СПГ-заводов позволил показать сильные результаты.

"Однако негативные тенденции в сегменте нефтесервисных услуг и оборудования сохраняются, - подчеркивается в комментарии. - Конфликт на Ближнем Востоке привел к падению выручки региона "Ближний Восток и Азия". Компания оптимизирует портфель активов. В 2026 году менеджмент планирует получить около $3 млрд от продажи активов и завершить сделку по покупке Chart Industries за $13,6 млрд".

Эксперты напоминают, что Baker Hughes не проводила обратный выкуп акций в первом квартале. После покупки Chart Industries менеджмент сфокусирует усилия на снижении долговой нагрузки, поэтому в инвесткомпании не ожидают байбэка или увеличения дивидендов в 2026 году.

"Повышаем целевую цену по акциям BKR с $44 до $48 благодаря сильным результатам и значительному потенциалу сегмента "Индустриальные и энергетические технологии", но сохраняем рекомендацию "продавать". На наш взгляд, акции BKR торгуются значительно выше справедливой стоимости", - делают вывод стратеги Freedom Finance Global.

Baker Hughes - американская транснациональная нефтесервисная компания.

