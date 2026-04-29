"Финам" понизил прогнозную цену акций "АЛРОСА" до 31,2 руб. с сохранением рейтинга "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Потенциал роста составляет 9,1% с текущих уровней.

"Мы пересмотрели наши ожидания и целевую цену акций "АЛРОСА" в сторону понижения. Рынок бриллиантов остается слабым, - отмечает эксперт. - "АЛРОСА" сократила добычу алмазов на 10% в 2025 году и планирует сократить на 12,5% в 2026 году. В истекшем году компания увеличила прибыль за счет продажи своей доли в зарубежном проекте, в нынешнем году такого фактора для прибыли не будет. Если не произойдет радикальных изменений на рынке, финансовые результаты 2026 г. окажутся ниже предыдущих".

На взгляд Калачева, акции "АЛРОСА" сохраняют возможность вырасти вместе со всем рынком, если он развернется к росту, в случае мирного урегулирования и в надежде на снятие санкций. Кроме того, будучи экспортером, "АЛРОСА" может стать бенефициаром возможного ослабления курса рубля. Но пока это лишь вероятностные события, в то время как фундаментальные риски по-прежнему в силе, считает аналитик "Финама".

