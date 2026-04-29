Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Х5 на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне "покупать" по результатам отчетности ритейлера за 1К26 по МСФО, говорится в комментарии аналитика Константина Белова.

Корпоративный центр ИКС 5 опубликовал результаты за 1К26 по МСФО: общий объем чистой выручки вырос на 11% г/г до 1,2 трлн руб., что соответствует ранее опубликованным операционным результатам. Валовая прибыль по МСФО 17 увеличилась на 15% г/г до 286 млрд руб., а рентабельность по ней улучшилась на 0,7 п. п. в годовом сопоставлении до 24,1%.

"Результаты за 1К26 отразили улучшение валовой и операционной рентабельности в годовом исчислении, - отмечает эксперт. - Затраты на оплату труда продолжали расти медленнее, чем выручка. Опубликованные показатели в основном совпали с нашими оценками и консенсус-прогнозами по EBITDA, но превзошли ожидания по чистой прибыли. В центре внимания теперь - окончательные дивиденды, объявить которые должны в середине мая. В ближайшие кварталы важным фактором останется динамика рентабельности".

