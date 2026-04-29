СЕГОДНЯ:
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Х5 на уровне "покупать"
29 апреля 2026 года 17:19
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Х5 на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне "покупать" по результатам отчетности ритейлера за 1К26 по МСФО, говорится в комментарии аналитика Константина Белова. Корпоративный центр ИКС 5 опубликовал результаты за 1К26 по МСФО: общий объем чистой выручки вырос на 11% г/г до 1,2 трлн руб., что соответствует ранее опубликованным операционным результатам. Валовая прибыль по МСФО 17 увеличилась на 15% г/г до 286 млрд руб., а рентабельность по ней улучшилась на 0,7 п. п. в годовом сопоставлении до 24,1%. "Результаты за 1К26 отразили улучшение валовой и операционной рентабельности в годовом исчислении, - отмечает эксперт. - Затраты на оплату труда продолжали расти медленнее, чем выручка. Опубликованные показатели в основном совпали с нашими оценками и консенсус-прогнозами по EBITDA, но превзошли ожидания по чистой прибыли. В центре внимания теперь - окончательные дивиденды, объявить которые должны в середине мая. В ближайшие кварталы важным фактором останется динамика рентабельности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
29 апреля 2026 года 19:42
Москва. 29 апреля. Российский рынок акций в среду ускорил снижение в отсутствие стимулов для покупок из-за ожиданий паузы в цикле монетарного смягчения ДКП ЦБ РФ, при этом игроки проигнорировали раллирующую нефть (июньский фьючерс на Brent протестировал $119 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже 2640 пунктов, обновив на закрытие основной сессии минимум 5-месячной давности (с конца ноября 2025 года). читать дальше
29 апреля 2026 года 19:35
Москва. 29 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль укрепился благодаря новой волне повышения мировых цен на нефть; сдерживающее влияние на курс нацвалюты оказывал фактор окончания налогового периода апреля, а также ожидания участниками рынка возобновления в мае операций Минфина в рамках бюджетного правила. читать дальше
29 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baker Hughes Co. с $44 до $48 за бумагу, сохранив рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии. Аналитики инвесткомпании считают, что акции Baker Hughes торгуются выше справедливой стоимости. Baker Hughes смогла превзойти консенсус по... читать дальше
29 апреля 2026 года 18:42
"Финам" понизил прогнозную цену акций "АЛРОСА" до 31,2 руб. с сохранением рейтинга "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Потенциал роста составляет 9,1% с текущих уровней. "Мы пересмотрели наши ожидания и целевую цену акций "АЛРОСА" в сторону понижения. Рынок бриллиантов... читать дальше
29 апреля 2026 года 18:19
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 5727 рублей за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. По его мнению, "Яндекс" представил позитивные финансовые результаты. Выручка компании увеличилась на 22% г/г, что примерно... читать дальше
29 апреля 2026 года 17:52
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с прогнозной ценой $272,2 за бумагу на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8,3%, говорится в материале аналитикаинвесткомпании Максима Абрамова. За последний месяц акции Lam Research выросли на 18,8%. Поддержку котировкам... читать дальше
29 апреля 2026 года 16:47
Freedom Finance Global сохраняет рейтинг "держать" для акций ДОМ.РФ с целевой ценой 2500 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. ДОМ.РФ отчитался по МСФО за первый квартал повышением чистой прибыли на 83% г/г, до 28,5 млрд руб., что уложилось в... читать дальше
29 апреля 2026 года 16:11
Совкомбанк повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций ПАО "Группа Позитив", говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Компания продемонстрировала хорошую собираемость дебиторской задолженности в первом квартале 2026 года. Это привело к росту свободного... читать дальше
29 апреля 2026 года 15:50
Москва. 29 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль укрепляется благодаря новой волне повышения мировых цен на нефть; сдерживающее влияние на курс нацвалюты оказывает фактор окончания налогового периода апреля, а также ожидания участниками рынка возобновления в мае операций Минфина в рамках бюджетного правила. читать дальше
29 апреля 2026 года 15:41
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 2500 руб лей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. Компания отчиталась по МСФО за 1К26 ростом выручки на 11,3% г/г, до 1,19 трлн руб., при повышении... читать дальше
29 апреля 2026 года 15:10
Рубль останется крепким в мае, продолжив торговаться в диапазонах 73-78 руб./$1 и 10,7-11,4 руб/юань - Совкомбанк
Рубль останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 73-78 руб./$1, 10,7-11,4 руб./юань и 86-92 руб./EUR1, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В пользу рубля, по его мнению, выступают высокие цены на нефть и другое сырье из-за ближневосточного конфликта... читать дальше
29 апреля 2026 года 14:40
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5304 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Результаты финансового отчета компании по МСФО за I квартал 2026 года оцениваем позитивно, - пишут эксперты. - Несмотря на умеренное... читать дальше
29 апреля 2026 года 14:08
Оценка акций "АЛРОСА" остается негативной, сообщается в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). Корпорация De Beers в I квартале 2026 года добыла 7,1 млн карат алмазов. Это на 17% больше, чем за аналогичный период в 2025 году, но в целом рост связан со слабой базой I квартала 2025... читать дальше
29 апреля 2026 года 13:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка, сообщается в комментарии главного аналитика брокера Егора Дахтлера. Эксперт оценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО позитивно. "Рентабельность капитала сохраняется около максимальных значений за последние... читать дальше
29 апреля 2026 года 13:22
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей на горизонте текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Ждем от компании исполнения собственного гайденса по скорректированной EBITDA - 350 млрд рублей по итогам... читать дальше
