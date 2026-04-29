"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с прогнозной ценой $272,2 за бумагу на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8,3%, говорится в материале аналитикаинвесткомпании Максима Абрамова.

За последний месяц акции Lam Research выросли на 18,8%. Поддержку котировкам оказывал рост спроса на оборудование для производства полупроводников на фоне активного развития ИИ-решений и новости о партнерстве с IBM. Публикация сильных квартальных результатов также поддержала котировки компании. Учитывая, что ключевые позитивные факторы уже во многом отражены в текущей цене, дальнейший потенциал роста выглядит ограниченным.

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов, также предоставляет услуги по его обслуживанию.

