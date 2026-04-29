Рубль днем умеренно укрепляется благодаря растущим ценам на нефть

Москва. 29 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль укрепляется благодаря новой волне повышения мировых цен на нефть; сдерживающее влияние на курс нацвалюты оказывает фактор окончания налогового периода апреля, а также ожидания участниками рынка возобновления в мае операций Минфина в рамках бюджетного правила.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 10,9455 рубля, что на 3,45 копейки (на 0,31%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась всего на 0,35 копейки выше уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск снизился в цене на 0,48% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,98 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,51%, до 87,73 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть уверенно повышаются днем в среду, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $114,73 за баррель, что на 3,12% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени подорожали на 3,41%, до $103,34 за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость Brent достигала $115,43 за баррель, WTI - $103,82 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывает неясность перспектив урегулирования американо-иранского конфликта. Усилия, направленные на его завершение, зашли в тупик. Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, написала накануне The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В последние недели Трамп высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской республики за счет недопущения выхода судов из иранских портов.

Соединенные Штаты больше не могут диктовать условия другим странам, в том числе Ирану, заявил представитель министерства обороны Исламской республики Реза Талаи-Ник, передает государственное телевидение. "США больше не в состоянии диктовать свою политику независимым государствам", - сказал он, указывая на стойкость Ирана в ходе военных действий. Представитель Минобороны Ирана добавил, что Вашингтону "придется отказаться от своих незаконных и иррациональных требований", которые он выдвигает для достижения мирного соглашения.

Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран рассматривает войну с США и Израилем как продолжающуюся. "Мы не считаем войну оконченной. Наша нынешняя обстановка все еще соответствует военному времени. Иранский народ может быть уверен, что если враг снова прибегнет к агрессии, он столкнется с новым оружием и новым ответом со стороны Ирана", - заявил Акраминия.

Продление блокады Ормузского пролива усугубит ситуацию с поставками нефти и будет подталкивать цены к дальнейшему росту, предупреждает аналитик Haitong Futures Ян Ань.

Трейдеры также оценивают последствия выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК, о котором власти страны объявили во вторник. В официальном заявлении отмечается, что это решение принято в результате "всестороннего пересмотра производственной политики" и основано на "приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка". Аналитики не ожидают, что этот шаг окажет влияние на динамику цен на нефть в ближайшей перспективе.

Чтобы потенциальное увеличение добычи в ОАЭ оказало какое-то воздействие на рынок, необходимо дождаться урегулирования ситуации в Ормузском проливе и возобновления беспрепятственных поставок энергоресурсов, написали аналитики ING.

Рубль останется крепким и продолжит в ближайшее время торговаться в устоявшихся диапазонах 73-78 руб./$1, 10,7-11,4 руб./юань и 86-92 руб./EUR1, полагает главный аналитик Совкомбанка (MOEX: SVCB) Михаил Васильев. В пользу рубля, по его мнению, выступают высокие цены на нефть и другое сырье из-за ближневосточного конфликта, что увеличивает предложение валюты на внутреннем рынке, а также высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ - 14,5% годовых.

"Если в январе-феврале цена на российскую экспортную нефть была чуть выше $40/барр., то уже в марте цена выросла до $77/барр., а в апреле и вовсе складывается около $100/барр., - указывает аналитик Совкомбанка. - Повышенная валютная экспортная выручка сейчас поступает на валютный рынок. Мы ожидаем, что в мае напряженность на Ближнем Востоке сохранится, а цена на российскую экспортную нефть останется около $100/барр.".

"С 8 мая Минфин вернется с покупками валюты в резервы по бюджетному правилу, В общей сложности за месяц регулярные покупки валюты могут составить 420 млрд рублей, или около $5,5 млрд. Покупки валюты Минфином скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к развороту тенденции в сторону его ослабления. Важным фактором поддержки нацвалюты в мае останется высокая ключевая ставка ЦБ и высокие цены на нефть. Негативным фактором для рубля может стать возрастающий с мая сезонный спрос на валюту для закупки импорта и для зарубежных поездок на майские праздники и в летние отпуска", - считает Васильев.

"В краткосрочной перспективе может сформироваться тренд к умеренному ослаблению рубля, с учетом большей активности покупателей иностранной валюты, стремящихся ее приобрести до начала операций Минфина на рынке в рамках бюджетного правила. В мае котировки китайской валюты могут закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб. за юань. Реализация рисков более сильного ослабления рубля, вероятно, будет ограничена расширением экспортной выручки на фоне сохранения повышенных цен на нефть и другое экспортное сырье", - полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

По словам генерального директора УК "Арикапитал" Алексея Третьякова, "валютные интервенции Минфина могут оказаться больше, чем кажется на первый взгляд". Отталкиваясь от стоимости российской нефти Urals приблизительно в $90 за баррель, объем покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила может составить порядка 500 млрд рублей в месяц. Таким образом, рубль, "скорее всего, прошел пик укрепления, и уже в мае начнется его ослабление, по крайней мере до 77-78 руб./$1".

"Начиная с мая традиционно возрастает спрос на валюту для туристических поездок. Внешнеторговый дефицит услуг, куда попадают расходы на зарубежные поездки, с мая по август больше, чем в январе-феврале, в среднем на 70%. То есть с зимнего уровня января-февраля 2026 года около $3 млрд дефицит по услугам может вырасти до $5 млрд в месяц. Кроме того, в июне заканчиваются продажи валюты Банком России для зеркалирования инвестиций ФНБ, сделанных во втором полугодии 2025 года, что уменьшит предложение валюты на 4,6 млрд рублей в день. В результате курс доллара к рублю во втором полугодии 2026 года может вырасти до 92-100 рублей", - считает Третьяков.