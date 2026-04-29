Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Х5 на уровне 2500 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 2500 руб лей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова.

Компания отчиталась по МСФО за 1К26 ростом выручки на 11,3% г/г, до 1,19 трлн руб., при повышении скорректированной EBITDA на 25,8% г/г, до 64,3 млрд руб., и рентабельности 5,4%. В то же время чистая прибыль торговой сети снизилась на 27,6% г/г, до 13,3 млрд руб.

Операционные результаты компании аналитик оценивает как сильные, при этом обращает внимание на снижение чистой прибыли на фоне резкого роста финансовых расходов, которые увеличились почти в 4 раза, до 14,8 млрд руб., а также из-за снижения доходов от размещения ликвидности. По мнению Чернова, это прямое следствие высокой процентной ставки и роста долговой нагрузки, хотя сам показатель NetDebt/EBITDA остается комфортным на уровне 1,17х.

"В целом модель бизнеса "ИКС 5" сохраняет устойчивость, - указывает эксперт. - Компания продолжает наращивать масштаб, удерживает маржу и усиливает позиции в дискаунтере и онлайне. При этом замедление потребительского спроса уже начинает проявляться в динамике трафика, который снижается, а рост обеспечивается в основном за счет увеличения среднего чека".

Целевая цена акций "ИКС 5" остается на уровне 2500 руб. По оценке стратега, сильная операционная динамика и рост доли высокомаржинальных сегментов поддерживают инвестиционный кейс.

"При текущих уровнях бумаги остаются интересными на среднесрочном горизонте времени, но высокая ставка и давление на чистую прибыль пока ограничивают потенциал более быстрого роста, - отмечает Чернов. - При этом дивидендный фактор тоже остается важным, так как "ИКС 5" уже вернулась к крупным выплатам. В 2026 году мы ожидаем распределение между держателями бумаг ретейлера 300-440 руб. на акцию, что делает его одной из интересных дивидендных историй российского рынка".

