Рубль останется крепким в мае, продолжив торговаться в диапазонах 73-78 руб./$1 и 10,7-11,4 руб/юань - Совкомбанк

Рубль останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 73-78 руб./$1, 10,7-11,4 руб./юань и 86-92 руб./EUR1, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В пользу рубля, по его мнению, выступают высокие цены на нефть и другое сырье из-за ближневосточного конфликта (увеличивают предложение валюты), а также высокая ключевая ставка 14,5%.

"Если в январе-феврале цена на российскую экспортную нефть была чуть выше $40/барр., то уже в марте цена выросла до $77/барр., а в апреле и вовсе складывается около $100/барр., - указывает аналитик в комментарии. - Повышенная валютная экспортная выручка сейчас поступает на валютный рынок. Мы ожидаем, что в мае напряженность на Ближнем Востоке сохранится, а цена на российскую экспортную нефть останется около $100/барр.".

С 8 мая Минфин вернется с покупками валюты в резервы по бюджетному правилу, напоминает Васильев. Он полагает, что за месяц регулярные покупки валюты по бюджетному правилу могут составить 420 млрд руб. или около $5,5 млрд. Покупки валюты Минфином, на взгляд аналитика банка, скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к развороту тенденции в сторону ослабления рубля.

"Важным фактором поддержки рубля в мае останется высокая ключевая ставка 14,5%, - подчеркивает эксперт. - Негативным фактором может стать возрастающий с мая сезонный спрос на валюту для закупки импорта и для зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска".

