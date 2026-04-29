Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / "Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
29 апреля 2026 года 14:40
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5304 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Результаты финансового отчета компании по МСФО за I квартал 2026 года оцениваем позитивно, - пишут эксперты. - Несмотря на умеренное замедление темпов роста выручки на фоне макроэкономических условий, отчет оказался выше рыночного консенсуса и в целом соответствует высоким ожиданиям. Дополнительный позитив - сильная динамика прибыли и практически нулевая долговая нагрузка. Однако смущает отрицательный FCF на фоне высокого CAPEX". По мнению аналитиков, важно, что компания сохраняет рост клиентской базы во всех ключевых направлениях: подписчики Яндекс Плюс и аудитория городских сервисов продолжают уверенно увеличиваться, что подтверждает устойчивость экосистемной модели бизнеса. 4 мая совет директоров рассмотрит buyback в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников, напоминают эксперты. На 2026 год компания ориентируется на рост выручки более чем на 20%, EBITDA до 350 млрд рублей, CAPEX - не выше 11% от выручки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
29 апреля 2026 года 19:42
Москва. 29 апреля. Российский рынок акций в среду ускорил снижение в отсутствие стимулов для покупок из-за ожиданий паузы в цикле монетарного смягчения ДКП ЦБ РФ, при этом игроки проигнорировали раллирующую нефть (июньский фьючерс на Brent протестировал $119 за баррель) из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже 2640 пунктов, обновив на закрытие основной сессии минимум 5-месячной давности (с конца ноября 2025 года). читать дальше
.29 апреля 2026 года 19:35
Москва. 29 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль укрепился благодаря новой волне повышения мировых цен на нефть; сдерживающее влияние на курс нацвалюты оказывал фактор окончания налогового периода апреля, а также ожидания участниками рынка возобновления в мае операций Минфина в рамках бюджетного правила. читать дальше
.29 апреля 2026 года 19:02
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Baker Hughes Co. с $44 до $48 за бумагу, сохранив рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии. Аналитики инвесткомпании считают, что акции Baker Hughes торгуются выше справедливой стоимости. Baker Hughes смогла превзойти консенсус по... читать дальше
.29 апреля 2026 года 18:42
"Финам" понизил прогнозную цену акций "АЛРОСА" до 31,2 руб. с сохранением рейтинга "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. Потенциал роста составляет 9,1% с текущих уровней. "Мы пересмотрели наши ожидания и целевую цену акций "АЛРОСА" в сторону понижения. Рынок бриллиантов... читать дальше
.29 апреля 2026 года 18:19
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 5727 рублей за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. По его мнению, "Яндекс" представил позитивные финансовые результаты. Выручка компании увеличилась на 22% г/г, что примерно... читать дальше
.29 апреля 2026 года 17:52
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Lam Research с прогнозной ценой $272,2 за бумагу на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 8,3%, говорится в материале аналитикаинвесткомпании Максима Абрамова. За последний месяц акции Lam Research выросли на 18,8%. Поддержку котировкам... читать дальше
.29 апреля 2026 года 17:19
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне "покупать" по результатам отчетности ритейлера за 1К26 по МСФО, говорится в комментарии аналитика Константина Белова. Корпоративный центр ИКС 5 опубликовал результаты за 1К26 по МСФО: общий объем... читать дальше
.29 апреля 2026 года 16:47
Freedom Finance Global сохраняет рейтинг "держать" для акций ДОМ.РФ с целевой ценой 2500 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. ДОМ.РФ отчитался по МСФО за первый квартал повышением чистой прибыли на 83% г/г, до 28,5 млрд руб., что уложилось в... читать дальше
.29 апреля 2026 года 16:11
Совкомбанк повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций ПАО "Группа Позитив", говорится в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. "Компания продемонстрировала хорошую собираемость дебиторской задолженности в первом квартале 2026 года. Это привело к росту свободного... читать дальше
.29 апреля 2026 года 15:50
Москва. 29 апреля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль укрепляется благодаря новой волне повышения мировых цен на нефть; сдерживающее влияние на курс нацвалюты оказывает фактор окончания налогового периода апреля, а также ожидания участниками рынка возобновления в мае операций Минфина в рамках бюджетного правила. читать дальше
.29 апреля 2026 года 15:41
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 2500 руб лей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. Компания отчиталась по МСФО за 1К26 ростом выручки на 11,3% г/г, до 1,19 трлн руб., при повышении... читать дальше
.29 апреля 2026 года 15:10
Рубль останется крепким в мае, продолжив торговаться в диапазонах 73-78 руб./$1 и 10,7-11,4 руб/юань - Совкомбанк
Рубль останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 73-78 руб./$1, 10,7-11,4 руб./юань и 86-92 руб./EUR1, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В пользу рубля, по его мнению, выступают высокие цены на нефть и другое сырье из-за ближневосточного конфликта... читать дальше
.29 апреля 2026 года 14:08
Оценка акций "АЛРОСА" остается негативной, сообщается в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). Корпорация De Beers в I квартале 2026 года добыла 7,1 млн карат алмазов. Это на 17% больше, чем за аналогичный период в 2025 году, но в целом рост связан со слабой базой I квартала 2025... читать дальше
.29 апреля 2026 года 13:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка, сообщается в комментарии главного аналитика брокера Егора Дахтлера. Эксперт оценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО позитивно. "Рентабельность капитала сохраняется около максимальных значений за последние... читать дальше
.29 апреля 2026 года 13:22
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей на горизонте текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Ждем от компании исполнения собственного гайденса по скорректированной EBITDA - 350 млрд рублей по итогам... читать дальше
