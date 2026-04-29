Оценка акций АЛРОСА остается негативной - "БКС МИ"

Оценка акций "АЛРОСА" остается негативной, сообщается в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Корпорация De Beers в I квартале 2026 года добыла 7,1 млн карат алмазов. Это на 17% больше, чем за аналогичный период в 2025 году, но в целом рост связан со слабой базой I квартала 2025 года (тогда De Beers проводила на площадках плановые технические процедуры) и ростом добычи в ЮАР и Канаде, отмечают эксперты.

Компания отмечает, что средняя цена на алмазы упала на 19% в годовом сравнении. В De Beers признают, что ситуация на рынке остается сложной. Менеджмент пока не меняет прогноз добычи на 2026 год - 21-26 млн карат.

"Нейтральная новость. Операционные результаты De Beers важны для понимания как конъюнктуры на рынке алмазов в целом, так и динамики бизнеса "АЛРОСА" в частности. Операционные модели у двух компаний схожи, - пишут аналитики "БКС МИ". - По большей части рост добычи алмазов De Beers носит плановый и восстановительный характер. При этом мы видим, что цены на алмазы продолжают падать с 2022 года. Рынок далек от разворота - признаков потенциального изменения тренда не видно. Сохраняем "негативный" взгляд на акции "АЛРОСА", чему видим фундаментальное подтверждение".

"В спотовых ценах бумаги компании торгуются с отрицательным мультипликатором Цена/Прибыль (Р/Е). С учетом наших прогнозов на горизонте года целевой Р/Е на 2027 год будет на уровне 13х против исторического 7х, что также соответствует "негативному" взгляду", - указывают в инвесткомпании.

