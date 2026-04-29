СЕГОДНЯ:
INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
29 апреля 2026 года 13:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка, сообщается в комментарии главного аналитика брокера Егора Дахтлера. Эксперт оценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО позитивно. "Рентабельность капитала сохраняется около максимальных значений за последние кварталы (ROE на уровне нашего прогноза). Чистая процентная маржа высокая, наряду с существенным, опережающим сектор ростом активов является основным драйвером доходов Сбербанка, - отмечает он. - Расходы на резервы (стоимость риска) ниже наших ожиданий. Рост издержек на 16% не помешал показать высокую операционную эффективность (коэффициент расходы/доходы - 27%, один из самых низких в секторе. Достаточность капитала выросла до 14,4% (Н20.0) - один из лучших уровней среди публичных банков. Это позволяет Сбербанку уверенно расти быстрее рынка даже в сложных условиях и платить дивиденды". Брокер сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
