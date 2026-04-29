"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Артема Перминова.

Эксперт нейтрально оценивает результаты эмитента за I квартал по МСФО - большинство показателей в рамках ожиданий.

"Полагаем, в ближайшее время на котировки акций главным образом будут влиять новости по дивидендам: пока интрига сохраняется и сейчас инвесторы в первую очередь ждут ясности по ближайшим выплатам. При этом мы позитивно оцениваем рост достаточности капитала, пусть и во многом за счет единоразовых факторов, - пишет Перминов. - Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции ВТБ. Соотношение текущей цены бумаг компании и ее прибыли на акцию, исходя из наших прогнозов на год вперед, (P/E) составляет 2,5х против средне исторических 6,1х. Такая низкая оценка отражает значительные риски с точки зрения стабильности дивидендных выплат в условиях восстановления надбавок к достаточности капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.