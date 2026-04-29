Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ
29 апреля 2026 года 13:05
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Артема Перминова. Эксперт нейтрально оценивает результаты эмитента за I квартал по МСФО - большинство показателей в рамках ожиданий. "Полагаем, в ближайшее время на котировки акций главным образом будут влиять новости по дивидендам: пока интрига сохраняется и сейчас инвесторы в первую очередь ждут ясности по ближайшим выплатам. При этом мы позитивно оцениваем рост достаточности капитала, пусть и во многом за счет единоразовых факторов, - пишет Перминов. - Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции ВТБ. Соотношение текущей цены бумаг компании и ее прибыли на акцию, исходя из наших прогнозов на год вперед, (P/E) составляет 2,5х против средне исторических 6,1х. Такая низкая оценка отражает значительные риски с точки зрения стабильности дивидендных выплат в условиях восстановления надбавок к достаточности капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
29 апреля 2026 года 13:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка, сообщается в комментарии главного аналитика брокера Егора Дахтлера. Эксперт оценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО позитивно. "Рентабельность капитала сохраняется около максимальных значений за последние... читать дальше
.29 апреля 2026 года 13:22
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей на горизонте текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Ждем от компании исполнения собственного гайденса по скорректированной EBITDA - 350 млрд рублей по итогам... читать дальше
.29 апреля 2026 года 12:37
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 7100 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент отчитался за первый квартал 2026 года, результаты превзошли прогнозы экспертов. Совет директоров компании... читать дальше
.29 апреля 2026 года 12:17
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 117 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. "Основным триггером, поддерживающим котировки в настоящее время, являются позитивные ожидания по дивидендным рекомендациям по итогам 2025... читать дальше
.29 апреля 2026 года 12:00
Оценка акций МКПАО "Озон" остается позитивной, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7241 рубль за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатируют эксперты. Компания... читать дальше
.29 апреля 2026 года 11:44
Акции МКПАО "Яндекс" являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Широкая диверсификация бизнеса позволяет эмитенту сглаживать замедление в отдельных направлениях и удерживать рост EBITDA даже при наращивании инвестиций в перспективные... читать дальше
.29 апреля 2026 года 11:27
Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник тяготел к ослаблению на фоне завершения налогового периода. Стоит также отметить, что глава ВТБ допустил возможность роста юаневых ставок на... читать дальше
.29 апреля 2026 года 11:06
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Озон" на горизонте года по-прежнему составляет 5700 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка ПСБ Екатерины Крыловой. Рост операционных метрик эмитента в 1К26 (количество заказов выросло на 83%, до 807,7 млн заказов) напрямую конвертируется в выручку... читать дальше
.29 апреля 2026 года 10:46
Москва. 29 апреля. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль немного подешевел на фоне окончания налогового периода апреля и в ожидании начала операций Минфина в рамках бюджетного правила уже в мае; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. читать дальше
.29 апреля 2026 года 10:43
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года остается на уровне 6684 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года по МСФО, которые эксперты оценивают как позитивные. 4 мая 2026 года... читать дальше
.29 апреля 2026 года 10:27
Курс валютной пары юань/рубль может закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в мае, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Завершение периода апрельских налоговых выплат несколько снизило активность продаж валюты и привело к умеренному ослаблению... читать дальше
.29 апреля 2026 года 10:10
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2685-2735 пунктов в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Как отмечает эксперт, российский рынок начинает день с осторожного восстановления после слабой торговой сессии накануне. Поддержку дают дорогая нефть и отдельные... читать дальше
.29 апреля 2026 года 09:51
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2680-2700 пунктов в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Индекс Мосбиржи во вторник проторговал нижнюю границу нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов, как мы... читать дальше
.29 апреля 2026 года 09:50
Москва. 29 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.29 апреля 2026 года 09:36
Индекс Мосбиржи может показать попытки стабилизации в диапазоне 2680-2720 пунктов на торгах в среду, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Инвесторы будут следить за еженедельными данными Росстата по безработице - снижение напряженности на рынке труда может стать катализатором... читать дальше
