SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Озона

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 7100 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент отчитался за первый квартал 2026 года, результаты превзошли прогнозы экспертов.

Совет директоров компании рекомендовал дивиденды - 70 руб./акцию, это 1,6% дивдоходности, отсечка - 26 мая.

Аналитики SberCIB оценивают результаты как сильные: "Озон" сохраняет высокие темпы роста и одновременно наращивает рентабельность.

Кроме того, они ожидают еще одну выплату в 2026 году - около 97 руб./акцию.

