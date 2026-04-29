Мнения аналитиков
Brent умеренно дорожает
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Что нового готовит россиянам май
В мае у некоторых пенсионеров вырастут пенсии. Прибавка может составить от 2 до почти 10 тысяч рублей. А те, кто хочет выучиться водить машину, в скором времени смогут найти лучшие автошколы, пишет "Российская газета". Увеличиваются пенсии у...
 
Выездные налоговые проверки обеспечили бюджетные поступления в 496 млрд руб.
Налоговые органы по итогам проведения выездных проверок, а также аналитической работы обеспечили бюджетные поступления в размере 496 млрд руб., что на 22% выше показателя прошлого года (408 млрд руб.), следует из материалов Федеральной налоговой...
 
За нарушение пищевых техрегламентов предлагают ввести штрафы
Контроль за всеми этапами обращения продукции — от производства до реализации, чтобы она не причиняла вреда здоровью, устанавливают требования техрегламента "О безопасности пищевой продукции" и профильных техрегламентов для отдельных категорий...
 
29 апреля 2026 года 09:10

Brent умеренно дорожает

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник. Фондовые индексы Китая и Южной Кореи растут, в среду, Австралия торгуется в минусе. Brent умеренно дорожает в среду утром, торгуется около $111,5 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник.

ИИ-сектор сильно потерял в рыночной стоимости после сообщений СМИ о том, что OpenAI не достигает собственных целей в области выручки и привлечения пользователей. Компания назвала эти сообщения "кликбейтом" и заявила, что наблюдает рост спроса со стороны бизнес-клиентов и рекламодателей.

Заверения OpenAI не произвели должного эффекта на инвесторов, оставшись в тени опасений неоправданности взрывного роста капитальных затрат на ИИ-инфраструктуру.

Капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) по итогам торгов сократилась на 0,5%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,6%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 4,1%, Super Micro - на 2,2%, CoreWeave - на 5,8%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 3,4%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 4,4%, Micron - на 3,9%. При этом Microsoft Corp. (SPB: MSFT) увеличила ее на 1%.

Акции нефтяной Marathon Petroleum подорожали вслед за нефтью на 2,4%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,9%, Devon Energy - на 2,7%, Occidental Petroleum - на 2,3%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 2,2%.

Цена бумаг UPS (SPB: UPS) упала на 4%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки сократила чистую прибыль в первом квартале на 29%, выручку - на 1,6%.

Coca-Cola Co. (SPB: KO) нарастила рыночную стоимость на 3,9%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в январе-марте на 18%, выручку - на 12%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Компания также улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли.

Котировки акций T-Mobile повысились на 2,2% после новостей о планах сотового оператора создать два стратегических совместных предприятия в сфере оптоволоконной связи и инвестировать в них $2,7 млрд.

Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое станет последним для Джерома Пауэлла в качестве главы регулятора. Рынок склоняется к тому, что американский ЦБ оставит процентные ставки на прежнем уровне.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник снизился на 0,05% - до 49141,93 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,49% - до 7138,80 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,90% и закрылся на отметке 24663,80 пункта.

Фондовые индексы Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга в среду показывают положительную динамику, тогда как австралийский индикатор слабо снижается.

Биржи Японии не работают из-за государственного праздника (День Сёва).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Наиболее существенный рост на Гонконгской фондовой бирже показывают акции страховщиков Ping An Insurance и China Life Insurance, которые подорожали на 5,8% и 5,1% соответственно. Ping An Insurance днем ранее сообщил об увеличении операционной прибыли в первом квартале на 7,6%.

Котировки бумаг CNOOC растут на 2,1%. Крупнейшая компания КНР по объемам добычи нефти и газа на шельфе в январе-марте нарастила чистую прибыль на 7,1% благодаря повышению цен и объемов добычи.

China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) в прошедшем квартале увеличила чистую прибыль на 27%, добычу - на 0,4%. Стоимость нефтегазовой компании повышается на 0,4%.

Акции BYD Co. прибавили в цене 3,5% несмотря на то, что чистая прибыль ведущего китайского производителя автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в первом квартале рухнула на 55,4% (максимальное падение с 2020 года).

Бумаги других представителей автомобильной отрасли также растут, включая Geely - на 5,1%, Li Auto (SPB: LI) - на 3,2%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:23 МСК выросло на 0,4%, в очередной раз обновив исторический максимум.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 1,6%, сталелитейной Posco - на 0,6%, KB Financial Group - на 0,7%, авиаперевозчика Korea Air Lines - на 3,1%.

В то же время акции чипмейкера SK Hynix подешевели на 1%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,3%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,9% и 0,1% соответственно.

Акции других производителей металлов также снизились, в том числе Alcoa (-4,6%), Newmont (-2,9%), Deep Yellow (-2,5%).

Потребительские цены в Австралии в марте увеличились на 4,6% в годовом выражении, сообщило статуправление. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,7% в феврале и стала максимальной за 2,5 года (с сентября 2023 года).

Между тем аналитики в среднем прогнозировали еще более значительное повышение темпов роста - до 4,8%, по данным Trading Economics.

Нефть марки Brent умеренно дорожает, тогда как стоимость WTI снижается утром в среду.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск составляет $111,51 за баррель, что на $0,25 (0,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $3,03 (2,8%), до $111,26 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,18 (0,18%), до $99,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $3,56 (3,7%), до $99,93 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Попытки урегулирования американо-иранского конфликта зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, написала The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В последние недели Трамп высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской республики за счет недопущения выхода судов из иранских портов. По мнению американского президента, альтернативные варианты - возобновление бомбардировок или отказ от конфликта - несут для Вашингтона больше рисков.

Продление блокады Ормузского пролива усугубит ситуацию с поставками нефти и будет подталкивать цены к дальнейшему росту, полагает аналитик Haitong Futures Ян Ань.

Между тем власти Объединенных Арабских Эмиратов накануне объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. В официальном заявлении отмечается, что это решение принято в результате "всестороннего пересмотра производственной политики" и основано на "приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка".

Выход ОАЭ из альянса позволит этой стране добывать больше нефти, чем предусмотрено текущими квотами ОПЕК, отмечает WSJ.

По мнению аналитика IG Алекса Рудольфа, решение ОАЭ "может подорвать сплоченность группы, создать внутренний хаос и ослабить способность членов ОПЕК+ координировать позиции по вопросам добычи нефти и геополитики".

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,79 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 300 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 апреля 2026 года 13:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка, сообщается в комментарии главного аналитика брокера Егора Дахтлера. Эксперт оценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО позитивно. "Рентабельность капитала сохраняется около максимальных значений за последние...    читать дальше
29 апреля 2026 года 13:22
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей на горизонте текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Ждем от компании исполнения собственного гайденса по скорректированной EBITDA - 350 млрд рублей по итогам...    читать дальше
29 апреля 2026 года 13:05
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Артема Перминова. Эксперт нейтрально оценивает результаты эмитента за I квартал по МСФО - большинство показателей в рамках...    читать дальше
29 апреля 2026 года 12:37
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Озона
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 7100 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент отчитался за первый квартал 2026 года, результаты превзошли прогнозы экспертов. Совет директоров компании...    читать дальше
29 апреля 2026 года 12:17
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ВТБ на уровне 117 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 117 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. "Основным триггером, поддерживающим котировки в настоящее время, являются позитивные ожидания по дивидендным рекомендациям по итогам 2025...    читать дальше
29 апреля 2026 года 12:00
Оценка акций Озона остается позитивной - "ВТБ Мои инвестиции"
Оценка акций МКПАО "Озон" остается позитивной, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7241 рубль за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатируют эксперты. Компания...    читать дальше
29 апреля 2026 года 11:44
Акции Яндекса привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Яндекс" являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Широкая диверсификация бизнеса позволяет эмитенту сглаживать замедление в отдельных направлениях и удерживать рост EBITDA даже при наращивании инвестиций в перспективные...    читать дальше
29 апреля 2026 года 11:27
Рубль пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник тяготел к ослаблению на фоне завершения налогового периода. Стоит также отметить, что глава ВТБ допустил возможность роста юаневых ставок на...    читать дальше
29 апреля 2026 года 11:06
Прогнозная цена акций Озона по-прежнему составляет 5700 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Озон" на горизонте года по-прежнему составляет 5700 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка ПСБ Екатерины Крыловой. Рост операционных метрик эмитента в 1К26 (количество заказов выросло на 83%, до 807,7 млн заказов) напрямую конвертируется в выручку...    читать дальше
29 апреля 2026 года 10:46
Рубль утром в среду слегка снизился на фоне окончания налогового периода апреля
Москва. 29 апреля. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль немного подешевел на фоне окончания налогового периода апреля и в ожидании начала операций Минфина в рамках бюджетного правила уже в мае; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.    читать дальше
29 апреля 2026 года 10:43
Прогнозная стоимость акций Яндекса остается на уровне 6684 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года остается на уровне 6684 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года по МСФО, которые эксперты оценивают как позитивные. 4 мая 2026 года...    читать дальше
29 апреля 2026 года 10:27
Курс рубля может закрепиться в зоне 11-11,5 руб./юань в мае - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль может закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в мае, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Завершение периода апрельских налоговых выплат несколько снизило активность продаж валюты и привело к умеренному ослаблению...    читать дальше
29 апреля 2026 года 10:10
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2685-2735п в среду - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2685-2735 пунктов в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Как отмечает эксперт, российский рынок начинает день с осторожного восстановления после слабой торговой сессии накануне. Поддержку дают дорогая нефть и отдельные...    читать дальше
29 апреля 2026 года 09:51
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2680-2700п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2680-2700 пунктов в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Индекс Мосбиржи во вторник проторговал нижнюю границу нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов, как мы...    читать дальше
29 апреля 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 29 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
