Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник. Фондовые индексы Китая и Южной Кореи растут, в среду, Австралия торгуется в минусе. Brent умеренно дорожает в среду утром, торгуется около $111,5 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник.

ИИ-сектор сильно потерял в рыночной стоимости после сообщений СМИ о том, что OpenAI не достигает собственных целей в области выручки и привлечения пользователей. Компания назвала эти сообщения "кликбейтом" и заявила, что наблюдает рост спроса со стороны бизнес-клиентов и рекламодателей.

Заверения OpenAI не произвели должного эффекта на инвесторов, оставшись в тени опасений неоправданности взрывного роста капитальных затрат на ИИ-инфраструктуру.

Капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) по итогам торгов сократилась на 0,5%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,6%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 4,1%, Super Micro - на 2,2%, CoreWeave - на 5,8%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 3,4%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 4,4%, Micron - на 3,9%. При этом Microsoft Corp. (SPB: MSFT) увеличила ее на 1%.

Акции нефтяной Marathon Petroleum подорожали вслед за нефтью на 2,4%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,9%, Devon Energy - на 2,7%, Occidental Petroleum - на 2,3%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 2,2%.

Цена бумаг UPS (SPB: UPS) упала на 4%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки сократила чистую прибыль в первом квартале на 29%, выручку - на 1,6%.

Coca-Cola Co. (SPB: KO) нарастила рыночную стоимость на 3,9%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в январе-марте на 18%, выручку - на 12%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Компания также улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли.

Котировки акций T-Mobile повысились на 2,2% после новостей о планах сотового оператора создать два стратегических совместных предприятия в сфере оптоволоконной связи и инвестировать в них $2,7 млрд.

Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое станет последним для Джерома Пауэлла в качестве главы регулятора. Рынок склоняется к тому, что американский ЦБ оставит процентные ставки на прежнем уровне.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник снизился на 0,05% - до 49141,93 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,49% - до 7138,80 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,90% и закрылся на отметке 24663,80 пункта.

Фондовые индексы Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга в среду показывают положительную динамику, тогда как австралийский индикатор слабо снижается.

Биржи Японии не работают из-за государственного праздника (День Сёва).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Наиболее существенный рост на Гонконгской фондовой бирже показывают акции страховщиков Ping An Insurance и China Life Insurance, которые подорожали на 5,8% и 5,1% соответственно. Ping An Insurance днем ранее сообщил об увеличении операционной прибыли в первом квартале на 7,6%.

Котировки бумаг CNOOC растут на 2,1%. Крупнейшая компания КНР по объемам добычи нефти и газа на шельфе в январе-марте нарастила чистую прибыль на 7,1% благодаря повышению цен и объемов добычи.

China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) в прошедшем квартале увеличила чистую прибыль на 27%, добычу - на 0,4%. Стоимость нефтегазовой компании повышается на 0,4%.

Акции BYD Co. прибавили в цене 3,5% несмотря на то, что чистая прибыль ведущего китайского производителя автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в первом квартале рухнула на 55,4% (максимальное падение с 2020 года).

Бумаги других представителей автомобильной отрасли также растут, включая Geely - на 5,1%, Li Auto (SPB: LI) - на 3,2%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:23 МСК выросло на 0,4%, в очередной раз обновив исторический максимум.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 1,6%, сталелитейной Posco - на 0,6%, KB Financial Group - на 0,7%, авиаперевозчика Korea Air Lines - на 3,1%.

В то же время акции чипмейкера SK Hynix подешевели на 1%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 2,3%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,9% и 0,1% соответственно.

Акции других производителей металлов также снизились, в том числе Alcoa (-4,6%), Newmont (-2,9%), Deep Yellow (-2,5%).

Потребительские цены в Австралии в марте увеличились на 4,6% в годовом выражении, сообщило статуправление. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,7% в феврале и стала максимальной за 2,5 года (с сентября 2023 года).

Между тем аналитики в среднем прогнозировали еще более значительное повышение темпов роста - до 4,8%, по данным Trading Economics.

Нефть марки Brent умеренно дорожает, тогда как стоимость WTI снижается утром в среду.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск составляет $111,51 за баррель, что на $0,25 (0,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $3,03 (2,8%), до $111,26 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,18 (0,18%), до $99,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $3,56 (3,7%), до $99,93 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Попытки урегулирования американо-иранского конфликта зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, написала The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В последние недели Трамп высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской республики за счет недопущения выхода судов из иранских портов. По мнению американского президента, альтернативные варианты - возобновление бомбардировок или отказ от конфликта - несут для Вашингтона больше рисков.

Продление блокады Ормузского пролива усугубит ситуацию с поставками нефти и будет подталкивать цены к дальнейшему росту, полагает аналитик Haitong Futures Ян Ань.

Между тем власти Объединенных Арабских Эмиратов накануне объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. В официальном заявлении отмечается, что это решение принято в результате "всестороннего пересмотра производственной политики" и основано на "приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка".

Выход ОАЭ из альянса позволит этой стране добывать больше нефти, чем предусмотрено текущими квотами ОПЕК, отмечает WSJ.

По мнению аналитика IG Алекса Рудольфа, решение ОАЭ "может подорвать сплоченность группы, создать внутренний хаос и ослабить способность членов ОПЕК+ координировать позиции по вопросам добычи нефти и геополитики".

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,79 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 300 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.