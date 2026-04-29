ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Что нового готовит россиянам май
В мае у некоторых пенсионеров вырастут пенсии. Прибавка может составить от 2 до почти 10 тысяч рублей. А те, кто хочет выучиться водить машину, в скором времени смогут найти лучшие автошколы, пишет "Российская газета". Увеличиваются пенсии у...
 
Выездные налоговые проверки обеспечили бюджетные поступления в 496 млрд руб.
Налоговые органы по итогам проведения выездных проверок, а также аналитической работы обеспечили бюджетные поступления в размере 496 млрд руб., что на 22% выше показателя прошлого года (408 млрд руб.), следует из материалов Федеральной налоговой...
 
За нарушение пищевых техрегламентов предлагают ввести штрафы
Контроль за всеми этапами обращения продукции — от производства до реализации, чтобы она не причиняла вреда здоровью, устанавливают требования техрегламента "О безопасности пищевой продукции" и профильных техрегламентов для отдельных категорий...
 
29 апреля 2026 года 10:46

Рубль утром в среду слегка снизился на фоне окончания налогового периода апреля

Москва. 29 апреля. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль немного подешевел на фоне окончания налогового периода апреля и в ожидании начала операций Минфина в рамках бюджетного правила уже в мае; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0035 руб. (+2,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,15 копейки выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть продолжают повышаться утром в среду после заметного роста накануне. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $112,2 за баррель, что на 0,84% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 2,8%, до $111,26 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,65%, до $100,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 3,7%, до $99,93 за баррель.

В центре внимания нефтяного рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Попытки урегулирования американо-иранского конфликта зашли в тупик. Продление блокады Ормузского пролива усугубит ситуацию с поставками нефти и будет подталкивать цены к дальнейшему росту, полагает аналитик Haitong Futures Ян Ань.

Между тем власти Объединенных Арабских Эмиратов накануне объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. В официальном заявлении отмечается, что это решение принято в результате "всестороннего пересмотра производственной политики" и основано на "приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка". Выход ОАЭ из альянса позволит этой стране добывать больше нефти, чем предусмотрено текущими квотами ОПЕК, отмечает WSJ.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, в последние недели глава Белого дома высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской республики за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из иранских портов. По мнению Трампа, альтернативные варианты - возобновление бомбардировок или отказ от конфликта - несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады.

WSJ отмечает, что президент получает противоречивые рекомендации относительно дальнейших действий. Часть чиновников призывает усилить давление на Тегеран, другие выражают опасения, что сохранение Ормузского пролива закрытым или продолжение боевых действий может негативно отразиться на американской экономике и повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс для республиканцев.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов из-за американской блокады. По данным военных, корабли и вертолеты ВМС США с начала операции перехватили уже 39 торговых судов, связанных с Ираном, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.

Соединенные Штаты больше не могут диктовать условия другим странам, в том числе Ирану, заявил представитель министерства обороны Исламской республики Реза Талаи-Ник, передает государственное телевидение. "США больше не в состоянии диктовать свою политику независимым государствам", - сказал он, указывая на стойкость Ирана в ходе военных действий. Представитель Минобороны Ирана добавил, что Вашингтону "придется отказаться от своих незаконных и иррациональных требований", которые он выдвигает для достижения мирного соглашения.

Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран рассматривает войну с США и Израилем как продолжающуюся. "Мы не считаем войну оконченной. Наша нынешняя обстановка все еще соответствует военному времени. Иранский народ может быть уверен, что если враг снова прибегнет к агрессии, он столкнется с новым оружием и новым ответом со стороны Ирана", - заявил Акраминия.

"Завершение периода апрельских налоговых выплат несколько снизило активность продаж валюты и уже накануне привело к ослаблению рубля. Котировки юаня пытались преодолеть отметку в 11 руб., но биржевые торги закрылись чуть ниже. В краткосрочной перспективе может сформироваться тренд к умеренному ослаблению рубля, с учетом большей активности покупателей иностранной валюты, стремящихся ее приобрести до начала операций Минфина на рынке в рамках бюджетного правила. В мае котировки китайской валюты могут закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб. за юань. Реализация рисков более сильного ослабления рубля, вероятно, будет ограничена расширением экспортной выручки на фоне сохранения повышенных цен на нефть и другое экспортное сырье", - полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

По словам генерального директора УК "Арикапитал" Алексея Третьякова, "валютные интервенции Минфина могут оказаться больше, чем кажется на первый взгляд". Отталкиваясь от стоимости российской нефти Urals приблизительно в $90 за баррель, объем покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила может составить порядка 500 млрд рублей в месяц. Таким образом, рубль, "скорее всего, прошел пик укрепления и уже в мае начнется его ослабление, по крайней мере, до 77-78 руб./$1".

"Начиная с мая традиционно возрастает спрос на валюту для туристических поездок. Внешнеторговый дефицит услуг, куда попадают расходы на зарубежные поездки, с мая по август больше чем в январе-феврале в среднем на 70%. То есть с зимнего уровня января-февраля 2026 года около $3 млрд дефицит по услугам может вырасти до $5 млрд в месяц. Кроме того, в июне заканчиваются продажи валюты Банком России для зеркалирования инвестиций ФНБ, сделанных во втором полугодии 2025 года, что уменьшит предложение валюты на 4,6 млрд рублей в день. В результате курс доллара к рублю во втором полугодии 2026 года может вырасти до 92-100 рублей", - считает Третьяков.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 апреля 2026 года 13:42
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка, сообщается в комментарии главного аналитика брокера Егора Дахтлера. Эксперт оценивает результаты эмитента за 1К26 по МСФО позитивно. "Рентабельность капитала сохраняется около максимальных значений за последние...    читать дальше
29 апреля 2026 года 13:22
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 6000 рублей на горизонте текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Ждем от компании исполнения собственного гайденса по скорректированной EBITDA - 350 млрд рублей по итогам...    читать дальше
29 апреля 2026 года 13:05
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Артема Перминова. Эксперт нейтрально оценивает результаты эмитента за I квартал по МСФО - большинство показателей в рамках...    читать дальше
29 апреля 2026 года 12:37
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Озона
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 7100 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент отчитался за первый квартал 2026 года, результаты превзошли прогнозы экспертов. Совет директоров компании...    читать дальше
29 апреля 2026 года 12:17
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ВТБ на уровне 117 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 117 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. "Основным триггером, поддерживающим котировки в настоящее время, являются позитивные ожидания по дивидендным рекомендациям по итогам 2025...    читать дальше
29 апреля 2026 года 12:00
Оценка акций Озона остается позитивной - "ВТБ Мои инвестиции"
Оценка акций МКПАО "Озон" остается позитивной, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7241 рубль за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатируют эксперты. Компания...    читать дальше
29 апреля 2026 года 11:44
Акции Яндекса привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Яндекс" являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Широкая диверсификация бизнеса позволяет эмитенту сглаживать замедление в отдельных направлениях и удерживать рост EBITDA даже при наращивании инвестиций в перспективные...    читать дальше
29 апреля 2026 года 11:27
Рубль пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи 10,85-11,05 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль во вторник тяготел к ослаблению на фоне завершения налогового периода. Стоит также отметить, что глава ВТБ допустил возможность роста юаневых ставок на...    читать дальше
29 апреля 2026 года 11:06
Прогнозная цена акций Озона по-прежнему составляет 5700 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Озон" на горизонте года по-прежнему составляет 5700 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка ПСБ Екатерины Крыловой. Рост операционных метрик эмитента в 1К26 (количество заказов выросло на 83%, до 807,7 млн заказов) напрямую конвертируется в выручку...    читать дальше
29 апреля 2026 года 10:43
Прогнозная стоимость акций Яндекса остается на уровне 6684 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года остается на уровне 6684 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции". Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года по МСФО, которые эксперты оценивают как позитивные. 4 мая 2026 года...    читать дальше
29 апреля 2026 года 10:27
Курс рубля может закрепиться в зоне 11-11,5 руб./юань в мае - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль может закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в мае, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Завершение периода апрельских налоговых выплат несколько снизило активность продаж валюты и привело к умеренному ослаблению...    читать дальше
29 апреля 2026 года 10:10
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2685-2735п в среду - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2685-2735 пунктов в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Как отмечает эксперт, российский рынок начинает день с осторожного восстановления после слабой торговой сессии накануне. Поддержку дают дорогая нефть и отдельные...    читать дальше
29 апреля 2026 года 09:51
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2680-2700п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2680-2700 пунктов в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Индекс Мосбиржи во вторник проторговал нижнюю границу нашего целевого диапазона 2700-2800 пунктов, как мы...    читать дальше
29 апреля 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 29 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
29 апреля 2026 года 09:36
Индекс Мосбиржи может стабилизироваться в диапазоне 2680-2720п в среду - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи может показать попытки стабилизации в диапазоне 2680-2720 пунктов на торгах в среду, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Инвесторы будут следить за еженедельными данными Росстата по безработице - снижение напряженности на рынке труда может стать катализатором...    читать дальше
