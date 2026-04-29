Рубль утром в среду слегка снизился на фоне окончания налогового периода апреля

Москва. 29 апреля. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль немного подешевел на фоне окончания налогового периода апреля и в ожидании начала операций Минфина в рамках бюджетного правила уже в мае; некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0035 руб. (+2,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,15 копейки выше уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть продолжают повышаться утром в среду после заметного роста накануне. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $112,2 за баррель, что на 0,84% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 2,8%, до $111,26 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,65%, до $100,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 3,7%, до $99,93 за баррель.

В центре внимания нефтяного рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Попытки урегулирования американо-иранского конфликта зашли в тупик. Продление блокады Ормузского пролива усугубит ситуацию с поставками нефти и будет подталкивать цены к дальнейшему росту, полагает аналитик Haitong Futures Ян Ань.

Между тем власти Объединенных Арабских Эмиратов накануне объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. В официальном заявлении отмечается, что это решение принято в результате "всестороннего пересмотра производственной политики" и основано на "приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка". Выход ОАЭ из альянса позволит этой стране добывать больше нефти, чем предусмотрено текущими квотами ОПЕК, отмечает WSJ.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, в последние недели глава Белого дома высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской республики за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из иранских портов. По мнению Трампа, альтернативные варианты - возобновление бомбардировок или отказ от конфликта - несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады.

WSJ отмечает, что президент получает противоречивые рекомендации относительно дальнейших действий. Часть чиновников призывает усилить давление на Тегеран, другие выражают опасения, что сохранение Ормузского пролива закрытым или продолжение боевых действий может негативно отразиться на американской экономике и повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс для республиканцев.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов из-за американской блокады. По данным военных, корабли и вертолеты ВМС США с начала операции перехватили уже 39 торговых судов, связанных с Ираном, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.

Соединенные Штаты больше не могут диктовать условия другим странам, в том числе Ирану, заявил представитель министерства обороны Исламской республики Реза Талаи-Ник, передает государственное телевидение. "США больше не в состоянии диктовать свою политику независимым государствам", - сказал он, указывая на стойкость Ирана в ходе военных действий. Представитель Минобороны Ирана добавил, что Вашингтону "придется отказаться от своих незаконных и иррациональных требований", которые он выдвигает для достижения мирного соглашения.

Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран рассматривает войну с США и Израилем как продолжающуюся. "Мы не считаем войну оконченной. Наша нынешняя обстановка все еще соответствует военному времени. Иранский народ может быть уверен, что если враг снова прибегнет к агрессии, он столкнется с новым оружием и новым ответом со стороны Ирана", - заявил Акраминия.

"Завершение периода апрельских налоговых выплат несколько снизило активность продаж валюты и уже накануне привело к ослаблению рубля. Котировки юаня пытались преодолеть отметку в 11 руб., но биржевые торги закрылись чуть ниже. В краткосрочной перспективе может сформироваться тренд к умеренному ослаблению рубля, с учетом большей активности покупателей иностранной валюты, стремящихся ее приобрести до начала операций Минфина на рынке в рамках бюджетного правила. В мае котировки китайской валюты могут закрепиться в диапазоне 11-11,5 руб. за юань. Реализация рисков более сильного ослабления рубля, вероятно, будет ограничена расширением экспортной выручки на фоне сохранения повышенных цен на нефть и другое экспортное сырье", - полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

По словам генерального директора УК "Арикапитал" Алексея Третьякова, "валютные интервенции Минфина могут оказаться больше, чем кажется на первый взгляд". Отталкиваясь от стоимости российской нефти Urals приблизительно в $90 за баррель, объем покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила может составить порядка 500 млрд рублей в месяц. Таким образом, рубль, "скорее всего, прошел пик укрепления и уже в мае начнется его ослабление, по крайней мере, до 77-78 руб./$1".

"Начиная с мая традиционно возрастает спрос на валюту для туристических поездок. Внешнеторговый дефицит услуг, куда попадают расходы на зарубежные поездки, с мая по август больше чем в январе-феврале в среднем на 70%. То есть с зимнего уровня января-февраля 2026 года около $3 млрд дефицит по услугам может вырасти до $5 млрд в месяц. Кроме того, в июне заканчиваются продажи валюты Банком России для зеркалирования инвестиций ФНБ, сделанных во втором полугодии 2025 года, что уменьшит предложение валюты на 4,6 млрд рублей в день. В результате курс доллара к рублю во втором полугодии 2026 года может вырасти до 92-100 рублей", - считает Третьяков.