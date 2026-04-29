ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ВТБ на уровне 117 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 117 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

"Основным триггером, поддерживающим котировки в настоящее время, являются позитивные ожидания по дивидендным рекомендациям по итогам 2025 года. Мы ждем выплат на уровне 35-40%, что предполагает дивиденды в размере 13,9-15,5 рублей на акцию. Если ВТБ подтвердит статус дивидендной истории, ждем перехода стоимости его акций на трехзначные уровни уже в этот дивидендный сезон", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.