Оценка акций Озона остается позитивной - "ВТБ Мои инвестиции"

Оценка акций МКПАО "Озон" остается позитивной, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 7241 рубль за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатируют эксперты.

Компания продолжает генерировать чистую прибыль четвертый квартал подряд и планирует выйти на чистую прибыль по итогу 2026 года.

"Вероятно, по факту выхода отчетности начались продажи, как это обычно бывает в последние месяцы. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу, наш прогноз на двенадцать месяцев - 7241 руб." - указывают аналитики брокера.

