Прогнозная стоимость акций Яндекса остается на уровне 6684 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" на горизонте года остается на уровне 6684 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Эмитент опубликовал результаты за первый квартал 2026 года по МСФО, которые эксперты оценивают как позитивные.

4 мая 2026 года совет директоров рассмотрит программу обратного выкупа акций для долгосрочной мотивации сотрудников на сумму 50 млрд руб. в течение двух лет, отмечают аналитики брокера.

"Мы продолжаем позитивно смотреть на "Яндекс": акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2026 года 4,3х, что предполагает дисконт к другим компаниям технологического сектора около 40%. Наш прогноз на двенадцать месяцев - 6684 руб." - пишут эксперты.

