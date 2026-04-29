Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2685-2735п в среду - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2685-2735 пунктов в среду, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Как отмечает эксперт, российский рынок начинает день с осторожного восстановления после слабой торговой сессии накануне. Поддержку дают дорогая нефть и отдельные корпоративные истории, но сильного импульса пока нет.

Корпоративная повестка дня насыщенная: инвесторы будут следить за отчетностями Сбербанка, "ДОМ.РФ", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", "ЭЛ5-Энерго", "РусГидро", "Юнипро" и SFI.

"Во внешнем фоне главным фактором остается ситуация вокруг Ормузского пролива. Переговоры США и Ирана пока не дали результата, а ясных сроков полноценного восстановления судоходства через пролив нет. Рынок по-прежнему закладывает риск перебоев поставок и высоких логистических издержек, поэтому нефть торгуется выше $100 за баррель. Резкой новой эскалации за ночь не произошло, но геополитическая премия в цене нефти сохраняется", - пишет Чернов.

Пара USD/RUB, по прогнозу аналитика, будет двигаться в коридоре 74,7-75,8 руб./$1 в среду.

Цена нефти марки Urals ожидается в диапазоне $106-109 за баррель.

