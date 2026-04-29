Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, в последние недели глава Белого дома высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской республики за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из иранских портов. По мнению Трампа, альтернативные варианты - возобновление бомбардировок или отказ от конфликта - несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады.

WSJ отмечает, что президент получает противоречивые рекомендации относительно дальнейших действий. Часть чиновников призывает усилить давление на Тегеран, другие выражают опасения, что сохранение Ормузского пролива закрытым или продолжение боевых действий может негативно отразиться на американской экономике и повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс для республиканцев.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов из-за американской блокады. По данным военных, корабли и вертолеты ВМС США с начала операции перехватили уже 39 торговых судов, связанных с Ираном, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.

Соединенные Штаты больше не могут диктовать условия другим странам, в том числе Ирану, заявил представитель министерства обороны Исламской республики Реза Талаи-Ник, передает государственное телевидение. "США больше не в состоянии диктовать свою политику независимым государствам", - сказал он, указывая на стойкость Ирана в ходе военных действий. Представитель Минобороны Ирана добавил, что Вашингтону "придется отказаться от своих незаконных и иррациональных требований", которые он выдвигает для достижения мирного соглашения.

Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран не считает войну с США и Израилем оконченной, поскольку военная обстановка все еще сохраняется. "Мы не считаем войну оконченной. Наша нынешняя обстановка все еще соответствует военному времени. Иранский народ может быть уверен, что если враг снова прибегнет к агрессии, он столкнется с новым оружием и новым ответом со стороны Ирана", - заявил он.

По его словам, если Соединенные Штаты и Израиль снова совершат нападение и поставят под угрозу безопасность Ирана, они определенно столкнутся с более жестким ответом, чем раньше.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. ИИ-сектор сильно потерял в рыночной стоимости после сообщений СМИ о том, что OpenAI не достигает собственных целей в области выручки и привлечения пользователей. Компания назвала эти сообщения "кликбейтом" и заявила, что наблюдает рост спроса со стороны бизнес-клиентов и рекламодателей. Заверения OpenAI не произвели должного эффекта на инвесторов, оставшись в тени опасений неоправданности взрывного роста капитальных затрат на ИИ-инфраструктуру.

Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое станет последним для Джерома Пауэлла в качестве главы регулятора. Рынок склоняется к тому, что американский ЦБ оставит процентные ставки на прежнем уровне.

Фондовые индексы Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга в среду показывают положительную динамику, тогда как австралийский индикатор слабо снижается. Биржи Японии не работают из-за государственного праздника (День Сёва). Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Значение южнокорейского Kospi к 8:23 МСК выросло на 0,4%, в очередной раз обновив исторический максимум. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%.

Нефть марки Brent умеренно дорожает, тогда как стоимость WTI снижается утром в среду. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $111,52 за баррель, что на 0,23% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 2,8%, до $111,26 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,26%, до $99,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 3,7%, до $99,93 за баррель.

В центре внимания нефтяного рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Попытки урегулирования американо-иранского конфликта зашли в тупик. Продление блокады Ормузского пролива усугубит ситуацию с поставками нефти и будет подталкивать цены к дальнейшему росту, полагает аналитик Haitong Futures Ян Ань.

Между тем власти Объединенных Арабских Эмиратов накануне объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. В официальном заявлении отмечается, что это решение принято в результате "всестороннего пересмотра производственной политики" и основано на "приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка". Выход ОАЭ из альянса позволит этой стране добывать больше нефти, чем предусмотрено текущими квотами ОПЕК, отмечает WSJ.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 48,731 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,315 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 апреля снизился на 0,04% и составил 120,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,003%, опустившись до 1276,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,35%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,27%) и "РЖД-30" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,37%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,35%) и "Роснефть-002Р-03" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Медскан" (входит в периметр консолидации АО "Атомэнергопром" госкорпорации "Росатом") полностью разместило выпуск облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 2 года 1 месяц (750 дней) объемом 3,5 млрд рублей. По выпуску выплачиваются фиксированные ежемесячные купоны по ставке 15,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 16,48% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Л-Старт" разместило 42,1% выпуска облигаций серии БО-03 на 210,5 млн рублей. Размещение займа со сроком обращения 4,5 года заявленным объемом 500 млн рублей проходило с 7 апреля. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 28,5% годовых до погашения, ей соответствует доходность к погашению в размере 32,53% годовых. Предусмотрена равномерная амортизация в течение последнего года обращения, в результате дюрация составит около 2,45 года. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

СОПФ "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ социальных облигаций со сроком обращения 1,9 года (699 дней) объемом 20 млрд рублей на уровне 160 базисных пунктов. Купоны по выпуску квартальные, переменные, они будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: ключевая ставка Банка России плюс надбавка. Сбор заявок на выпуск прошел 28 апреля. Техразмещение запланировано на 30 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования. По займу будет предоставлена гарантия ПАО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей, а также гарантия Минфина РФ, которая обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций в случае существенного нарушения условий по облигациям СОПФ.

ВЭБ (OKPO code: 00005061) 13 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на новый тип облигаций - по ним будет предусмотрена индексация номинальной стоимости на величину прироста значения индекса RUONIA. Планируемый объем размещения облигаций серии ПБО-002Р-58 составляет 100 млрд рублей. Номинал - 1 тыс. рублей, цена размещения - 100% номинала. Срок обращения бондов составит 3 года и 1 месяц (1128 дней). Ориентир ставки купона - не более 2%, первый-шестой купонный периоды составляют 188 дней. Техразмещение облигаций запланировано на 15 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов. В материалах к размещению сказано, что облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам, при этом ведется работа по согласованию к приобретению и "неквалами" при условии тестирования.

ООО "Реиннольц" 14 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 25,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,05% годовых. Условиями эмиссии предполагается амортизационное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года. Техразмещение запланировано на 19 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.