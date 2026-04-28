Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Что нового готовит россиянам май
В мае у некоторых пенсионеров вырастут пенсии. Прибавка может составить от 2 до почти 10 тысяч рублей. А те, кто хочет выучиться водить машину, в скором времени смогут найти лучшие автошколы, пишет "Российская газета". Увеличиваются пенсии у...
 
Минфин предложил механизм донастройки налогообложения цифровых валют и криптовалют
Минфин представил поправки в Налоговый кодекс (НК), подразумевающие донастройку налогообложения цифровых валют и криптовалют в том числе. Документ одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности на заседании 27 апреля, рассказали "Ведомостям"...
 
Обязательные эскроу-счета для ИЖС вытеснят с рынка треть девелоперов
После введения обязательных эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с рынка могут уйти от 20% до 40% девелоперов, ожидают опрошенные "Известиями" аналитики. Сейчас в России зарегистрировано 11,2 тыс. компаний, занимающихся...
 
28 апреля 2026 года 19:43

Рубль умеренно снизился во вторник на фоне окончания налогового периода апреля, но юань так и не смог преодолеть отметку 11 руб

Москва. 28 апреля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, но все равно остался ниже 11 рублей. Рубль после утреннего укрепления перешел к снижению на фоне окончания налогового периода апреля; некоторую поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 10,98 рубля, что на 4,05 копейки (на 0,37%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 0,71% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,29 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,48%, до 88,26 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США с 29 апреля на 11,34 копейки, до 74,6947 руб./$1, и опустил курс евро на 28,98 копейки, до 87,5928 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 10,942 руб./юань, что 0,93 копейки ниже курса на вторник. Снижение официальных курсов объясняется тем, что их формирование происходит в первой половине торговой сессии, и соответственно они не учитывают динамику второй половины дня, когда собственно и произошел основной прирост стоимости иностранных валют к рублю.

Нефть продолжает активно дорожать вечером во вторник, участники рынка следят за геополитическими новостями и оценивают последствия решения Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $111,1 за баррель, что на 2,65% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,46%, до $99,7 за баррель. Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $112,7 за баррель, WTI - до $101,85 за баррель.

Власти ОАЭ во вторник объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Страна добывает порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки. "Это решение принято после всестороннего пересмотра производственной политики ОАЭ, а также текущих и будущих мощностей, и основано на наших национальных интересах и приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка", - говорится в официальном заявлении.

Между тем ситуация на Ближнем Востоке остается крайне неопределенной. Попытки урегулирования американо-иранского конфликта зашли в тупик. Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно транспортируется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, тогда как США сохраняют блокаду иранских портов.

Американский лидер Дональд Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Тегерана, предусматривающее открытие Ормузского пролива и прекращение войны, но оставляющее вопрос об иранской ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Эксперты Всемирного банка (ВБ) ожидают роста цен на энергоносители на 24% в текущем году из-за ближневосточной войны, до максимумов с 2022 года. Атаки на энергетическую инфраструктуру и ограничение судоходства в Ормузском проливе вызвали крупнейший в истории нефтяной кризис, в результате которого поставки нефти сократились примерно на 10 млн баррелей в сутки, отмечается в их обзоре Commodity Markets Outlook.

Согласно новому прогнозу ВБ, средняя цена Brent в 2026 году составит $86 за баррель против $69 за баррель в прошлом году. Эта оценка предполагает улучшение условий в Ормузском проливе уже в мае и постепенное восстановление поставок до предвоенных уровней к концу 2026 года. В случае эскалации конфликта или более длительного, чем сейчас предполагается, устранения его последствий для поставок средняя цена Brent в этом году может достичь $115 за баррель.

"Позиции рубля ожидаемо остаются сильными в условиях усиления притока валютной выручки, подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду, сохранения высоких цен на нефть, а также отсутствия сюрпризов в решениях ЦБ по ключевой ставке. Вероятнее всего, данные факторы будут поддерживать нацвалюту до конца апреля", - считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

По ее мнению, "в мае ситуация на внутреннем валютном рынке может измениться на фоне возобновления регулярных операций Минфина и Банка России в рамках бюджетного правила. Регуляторы с высокой вероятностью начнут покупать иностранную валюту, что будет сдерживать укрепление рубля в условиях роста поступления валютной выручки. Ожидания начала покупок валюты Минфином и Банком России могут ограничить рост курса нацвалюты в последних числах апреля. В течение этой недели курс доллара, вероятно, будет находиться вблизи отметки 75 руб., юаня - около 11 руб.".

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, "инерция к укреплению рубля в начале этой недели сохранилась, хотя и ощутимо ослабла". "Торговая активность на внутреннем валютном рынке снизилась, отражая некоторое ослабление давления со стороны импортеров и снижение активности продаж валюты со стороны экспортеров, так как уже сегодня бизнес должен был перечислить в бюджет основные налоги апреля", - добавил он.

"Конъюнктурно поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть. Котировки Brent вчера вплотную подошли к отметке $110 за баррель, а сегодня пытаются закрепиться выше этого уровня на фоне сохраняющейся полной неопределенности относительно возможности скорой деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. В целом сейчас пока нет значимых оснований для выхода курса юаня из текущего диапазона 10,8-11,3 руб./юань. Но возможен его переход в верхнюю часть данного диапазона в ближайшие дни, так как после завершения налогового периода участники рынка начнут подготовку к возврату Минфина на рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила", - полагает Локтюхов.

Банк России во вторник, 28 апреля, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,59 трлн рублей (при лимите 4,59 трлн рублей и спросе 6,938 трлн рублей) в среднем по ставке 14,55% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 21 апреля, ЦБ разместил 4,48 трлн рублей (при лимите 4,48 трлн рублей и спросе 5,175 трлн рублей) в среднем по ставке 15,01% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в последние дни демонстрируют незначительные изменения. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 апреля выросла на 7 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню и вернулась к отметке 14,44% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц и 6 месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт по отношению к понедельнику и 28 апреля составила 14,74% и 16,16% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась за день на 2 базисных пункта - до 15,3% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 апреля 2026 года 19:33
Рынок акций РФ во вторник упал ниже 2700п по индексу МосБиржи, обновив минимум на закрытие с начала декабря
Москва. 28 апреля. Российский рынок акций во вторник снизился в отсутствие драйверов для новых покупок из-за ожиданий паузы в дальнейшем смягчении монетарной ДКП ЦБ РФ, сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $111 за баррель) из-за сохраняющейся неопределенности по мирному урегулированию конфликта США и Ирана. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2700 пунктов и обновил минимум на закрытие сессии с 4 декабря 2025 года.    читать дальше
28 апреля 2026 года 19:00
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ВТБ с целевой ценой 115 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ВТБ с целевой ценой 115 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. "ВТБ представил в целом нейтральную финансовую отчетность за 1К2026, - отмечает эксперт. - Результаты превзошли наши ожидания по чистой прибыли и...    читать дальше
28 апреля 2026 года 18:50
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Озона с целевой ценой 8540 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МКПАО "Озон" с целевой ценой 8540 руб. за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Озон" представил сильные финансовые результаты за 1К2026, которые опередили наши прогнозы, - отмечает эксперт. - Рост оборота...    читать дальше
28 апреля 2026 года 18:24
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Группы Позитив на уровне 1550 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Группы Позитив" на уровне 1550 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Группа Позитив" отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года: - Выручка: 3,4 млрд руб., +47,8% г/г ; - EBITDA: -0,2 млрд руб....    читать дальше
28 апреля 2026 года 17:57
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ServiceNow до $120
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ServiceNow Inc. со $180 до $120 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 32% и рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков. "Компания продемонстрировала уверенные результаты по итогам I квартала 2026 года, превысив...    читать дальше
28 апреля 2026 года 17:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Union Pacific
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Union Pacific Corp. с целевой ценой $342,56 за бумагу на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 27%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания стабильно платит дивиденды, повышая их размер. Выигрывает за счет роста...    читать дальше
28 апреля 2026 года 16:52
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" на фоне отчетности компании за 1К26, сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Яндекс" раскрыл результаты за первый квартал 2026 года. Компания показала рост финансовых показателей, несмотря на сложную макросреду,...    читать дальше
28 апреля 2026 года 16:19
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Норникеля
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 190 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Норникель" раскрыл операционные результаты за 1К26. В цифрах по итогам первого квартала отражен эффект высокой базы прошлого года, а также...    читать дальше
28 апреля 2026 года 15:49
Отчет Яндекса за 1К26 говорит о трансформации из "истории роста" в "историю прибыльности"- ПСБ
Отчет "Яндекса" за 1 квартал 2026 года говорит о трансформации компании из "истории роста" в "историю прибыльности", считает аналитик банка ПСБ Екатерина Крылова. Яндекс отчитался за I квартал 2026 по МСФО: - Выручка составила 372,7 млрд руб., +22% г/г; - Скорректированная EBITDA: 73,3 млрд...    читать дальше
28 апреля 2026 года 15:46
Рубль после утреннего укрепления днем во вторник перешел к небольшому снижению на фоне окончания налогового периода апреля
Москва. 28 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, но все еще остается ниже 11 рублей. Рубль после утреннего укрепления днем перешел к небольшому снижению на фоне окончания налогового периода апреля, некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.
28 апреля 2026 года 15:16
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций Татнефти
"Финам" сохраняет позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой 747 руб. (апсайд - 24%) и 705,9 руб. (апсайд - 23%) за штуку соответственно, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. СД "Татнефти" рекомендовал выплатить 11,6 руб. на...    читать дальше
28 апреля 2026 года 14:55
"Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против Северстали"
"Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях "Норильского никеля"/Шорт в акциях "Северстали" с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, говорится в обзоре брокера. По мнению аналитиков, финансовые результаты "Норникеля" будут достаточно хорошими в течение 2026 года: это...    читать дальше
28 апреля 2026 года 14:40
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку акций Новабев
вкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиций в акции "Новабев Групп" за счет сильных лидерских позиций на рынке, продуманной стратегии роста и возможного IPO "ВинЛаб", что приведет к росту акционерной стоимости компании, говорится в материале аналитика Олеси Варламовой. По мнению эксперта,...    читать дальше
28 апреля 2026 года 14:18
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций и бондов Самолета
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций и корпоративных облигаций ГК "Самолет", сообщается в обзоре экспертов брокера. "Несмотря на результаты за 2025 год по МСФО лучше наших ожиданий, мы сохраняем осторожный взгляд на акции эмитента. На рынке жилья наблюдаем слабый текущий спрос после...    читать дальше
28 апреля 2026 года 13:49
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ВТБ
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ВТБ, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. "В целом считаем отчетность эмитента за 1К26 позитивной и позволяющей выплатить хорошие дивиденды (12 руб. на акцию в нашем прогнозе), но из-за слабой в...    читать дальше
