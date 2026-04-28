Рынок акций РФ во вторник упал ниже 2700п по индексу МосБиржи, обновив минимум на закрытие с начала декабря

Москва. 28 апреля. Российский рынок акций во вторник снизился в отсутствие драйверов для новых покупок из-за ожиданий паузы в дальнейшем смягчении монетарной ДКП ЦБ РФ, сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $111 за баррель) из-за сохраняющейся неопределенности по мирному урегулированию конфликта США и Ирана. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2700 пунктов и обновил минимум на закрытие сессии с 4 декабря 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2696,58 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1137,27 пункта (-1,2%). Лидерами снижения выступили акции МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (-4%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-3,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 апреля, составил 74,6947 руб. (-11,34 копейки).

Группа Ozon по итогам I квартала 2026 года получила GMV, включая услуги, в размере 1,14 трлн рублей, что на 36% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль составила 4,5 млрд рублей против убытка годом ранее. Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,5 раза, до 48,8 млрд рублей. Выручка Ozon выросла на 49% - до 300,9 млрд рублей.

Подешевели также акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-2,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%).

Выручка "Яндекса" в I квартале увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 22%, до 372,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная EBITDA выросла в 1,5 раза, до 73,3 млрд рублей. Показатель по выручке оказался чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал выручку на уровне 373,3 млрд рублей. В то же время скорр. EBITDA оказалась выше ожиданий - 72,44 млрд рублей.

Совет директоров "Яндекса" 4 мая рассмотрит вопрос о проведении buyback для реализации программы мотивации сотрудников, говорится в сообщении компании. Ожидается, что на выкуп акций может быть направлено до 50 млрд рублей в течение двух лет.

ВТБ в первом квартале 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО на 6,2% в годовом выражении, до 132,6 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. Результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего квартальную прибыль на уровне 128,6 млрд рублей (снижение на 9% год к году).

ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли на этот год на уровне 600-650 млрд рублей, заявил журналистам первый зампред правления Дмитрий Пьянов.

По его словам, пока в банке не получили ответа от ЦБ в дискуссии о доле дивидендных выплат банка по итогам 2025 года, потребуется еще несколько дней. Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что там готовы направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале. Банк планировал завершить дискуссии с акционером и ЦБ вокруг распределения прибыли до 15 апреля.

Подорожали во вторник акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сторона оказалась в сложной ситуации и просит как можно быстрее согласовать открытие Ормузского пролива. "Иран только что проинформировал нас о том, что они "в состоянии коллапса". Они хотят, чтобы мы "открыли Ормузский пролив" как можно скорее, пока они пытаются разобраться в том, кто управляет их страной (я верю, что они смогут это сделать!)", - написал он в социальной сети Truth Social во вторник.

Ранее Трамп утверждал, что Тегеран испытывает кризис власти, однако в Иране уверяют, что подобной проблемы в стране нет.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, на рынке акций сохраняются отголоски итогов пятничного заседания ЦБ РФ, спровоцировавшего распродажи бумаг. Если судить по динамике тяжеловесов из индекса МосБиржи, то падение идет преимущественно за счет акций "Газпрома". Возможно, это связано с предстоящей публикацией отчетности концерна по МСФО за 2025 год - у компании достаточно большой долг, поэтому высокая стоимость фондирования может давить на финансовые результаты.

Индекс МосБиржи опустился в зону поддержки 2690-2700 пунктов, которую будет тестировать на прочность. В среду коридор колебаний индекса может составить 2690-2720 пунктов, считает эксперт.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, во вторник рынок акций продолжил снижение, начавшееся после итогов заседания совета директоров Банка России в прошлую пятницу. В начале торгового дня немного лучше рынка выглядели акции нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на нефть и явного затягивания переговоров по урегулированию на Ближнем Востоке. Однако к вечеру почти все акции из индекса МосБиржи ушли в "минус". В середине дня стало известно о выходе ОАЭ из ОПЕК, что в перспективе ведет к большей ценовой неопределенности. В моменте нефть отреагировала на новость снижением.

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 11,61 руб./акция.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, рынок акций снижается на фоне сообщений о подготовке 21-го пакета санкций ЕС против России, который, по заявлению МИД Эстонии, будет направлен на энергоносители. Обсуждение новых ограничений усиливает внешнеполитические риски и давление на настроения инвесторов, особенно в отношении компаний энергетического сектора, из-за чего участники рынка сохраняют осторожность.

ВТБ сообщил о снижении чистой прибыли по МСФО в I квартале на 6,2%. Банк ожидает ответа ЦБ по допустимой доле прибыли за 2025 год, которая может быть направлена на дивиденды. ВТБ также отметил, что при любом сценарии дивидендных выплат не потребуется допэмиссия для выполнения нормативов достаточности капитала. Сделку по продаже компании "Галс-Девелопмент" банк планирует завершить после майских праздников.

Индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке он может вернуться в диапазон 2711-2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2684 пунктов, считает Абрамов.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, на внешнем контуре главным фактором остается Ормузский пролив и высокая стоимость нефти. Рынок продолжает учитывать риск перебоев в поставках и удорожание логистики. Эта ситуация поддерживает российский нефтегазовый сектор и бюджетные ожидания, но широкий рынок акций пока реагирует на эту динамику сдержанно из-за крепкого рубля.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX - на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX и CAC 40 просели на 0,3-0,6%) и в США (к 19:00 мск Dow подрос на 0,2%, индексы S&P500 и Nasdaq снизились на 0,7-1,4%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0,75% годовых - это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Большинство аналитиков и экономистов прогнозировали, что ставка останется без изменения, сообщает Trading Economics. Шесть из девяти членов руководства Центробанка проголосовали за такое решение, еще трое предложили поднять ставку до 1%. Это свидетельствует об обеспокоенности представителей ЦБ относительно инфляционного давления, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, полагают эксперты.

Индекс потребительского доверия в США в апреле повысился до 92,8 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в марте его значение составляло 92,2 пункта, а не 91,8 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали, что в апреле индикатор составит 89 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены замедлили рост после новостей о предстоящем выходе Объединенных Арабских Эмиратов из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 мск во вторник составила $111,18 за баррель (+2,7% и +2,8% в понедельник), июньская цена фьючерса на WTI - $99,88 за баррель (+3,6% и +2,1% накануне).

ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, во вторник объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. "Это решение принято после всестороннего пересмотра производственной политики ОАЭ, а также текущих и будущих мощностей, и основано на наших национальных интересах и приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка", - заявили власти.

Ирак в свою очередь не намерен выходить из ОПЕК, пишет агентство Reuters со ссылкой на двух официальных представителей. По их словам, страна не планирует выходить ни из ОПЕК, ни из ОПЕК+, поскольку предпочитает сильный альянс для обеспечения стабильных и приемлемых цен на нефть.

Ранее в ходе сессии котировки Brent превышали $112 за баррель, WTI - $101 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-8,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-8,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-7,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-7%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-6,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-6,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-5,5%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-5,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,1%).

Консолидированная выручка группы "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-2,3%), ведущего производителя игристых вин в РФ, в 2025 году составила 21,2 млрд рублей, что на 7,6% больше, чем в 2024 году (19,7 млрд рублей), сообщается в отчетности компании. Валовая прибыль выросла до 8,9 млрд рублей с 8,3 млрд рублей, чистая прибыль - до 1,9 млрд рублей с 1,8 млрд рублей.

Подорожали во вторник акции "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+2,6%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 мск составил 57,89 млрд рублей (из них 7,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,91 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 5,58 млрд рублей на акции "Газпрома").