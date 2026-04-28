Мнения аналитиков
Рынок акций РФ во вторник упал ниже 2700п по индексу МосБиржи, обновив минимум на закрытие с начала декабря
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Что нового готовит россиянам май
В мае у некоторых пенсионеров вырастут пенсии. Прибавка может составить от 2 до почти 10 тысяч рублей. А те, кто хочет выучиться водить машину, в скором времени смогут найти лучшие автошколы, пишет "Российская газета". Увеличиваются пенсии у...
 
Минфин предложил механизм донастройки налогообложения цифровых валют и криптовалют
Минфин представил поправки в Налоговый кодекс (НК), подразумевающие донастройку налогообложения цифровых валют и криптовалют в том числе. Документ одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности на заседании 27 апреля, рассказали "Ведомостям"...
 
Обязательные эскроу-счета для ИЖС вытеснят с рынка треть девелоперов
После введения обязательных эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с рынка могут уйти от 20% до 40% девелоперов, ожидают опрошенные "Известиями" аналитики. Сейчас в России зарегистрировано 11,2 тыс. компаний, занимающихся...
 
28 апреля 2026 года 19:33

Рынок акций РФ во вторник упал ниже 2700п по индексу МосБиржи, обновив минимум на закрытие с начала декабря

Москва. 28 апреля. Российский рынок акций во вторник снизился в отсутствие драйверов для новых покупок из-за ожиданий паузы в дальнейшем смягчении монетарной ДКП ЦБ РФ, сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $111 за баррель) из-за сохраняющейся неопределенности по мирному урегулированию конфликта США и Ирана. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2700 пунктов и обновил минимум на закрытие сессии с 4 декабря 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2696,58 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1137,27 пункта (-1,2%). Лидерами снижения выступили акции МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (-4%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-3,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-3,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 апреля, составил 74,6947 руб. (-11,34 копейки).

Группа Ozon по итогам I квартала 2026 года получила GMV, включая услуги, в размере 1,14 трлн рублей, что на 36% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль составила 4,5 млрд рублей против убытка годом ранее. Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,5 раза, до 48,8 млрд рублей. Выручка Ozon выросла на 49% - до 300,9 млрд рублей.

Подешевели также акции ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-3%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-2,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%).

Выручка "Яндекса" в I квартале увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 22%, до 372,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная EBITDA выросла в 1,5 раза, до 73,3 млрд рублей. Показатель по выручке оказался чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал выручку на уровне 373,3 млрд рублей. В то же время скорр. EBITDA оказалась выше ожиданий - 72,44 млрд рублей.

Совет директоров "Яндекса" 4 мая рассмотрит вопрос о проведении buyback для реализации программы мотивации сотрудников, говорится в сообщении компании. Ожидается, что на выкуп акций может быть направлено до 50 млрд рублей в течение двух лет.

ВТБ в первом квартале 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО на 6,2% в годовом выражении, до 132,6 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. Результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего квартальную прибыль на уровне 128,6 млрд рублей (снижение на 9% год к году).

ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли на этот год на уровне 600-650 млрд рублей, заявил журналистам первый зампред правления Дмитрий Пьянов.

По его словам, пока в банке не получили ответа от ЦБ в дискуссии о доле дивидендных выплат банка по итогам 2025 года, потребуется еще несколько дней. Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что там готовы направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале. Банк планировал завершить дискуссии с акционером и ЦБ вокруг распределения прибыли до 15 апреля.

Подорожали во вторник акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская сторона оказалась в сложной ситуации и просит как можно быстрее согласовать открытие Ормузского пролива. "Иран только что проинформировал нас о том, что они "в состоянии коллапса". Они хотят, чтобы мы "открыли Ормузский пролив" как можно скорее, пока они пытаются разобраться в том, кто управляет их страной (я верю, что они смогут это сделать!)", - написал он в социальной сети Truth Social во вторник.

Ранее Трамп утверждал, что Тегеран испытывает кризис власти, однако в Иране уверяют, что подобной проблемы в стране нет.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, на рынке акций сохраняются отголоски итогов пятничного заседания ЦБ РФ, спровоцировавшего распродажи бумаг. Если судить по динамике тяжеловесов из индекса МосБиржи, то падение идет преимущественно за счет акций "Газпрома". Возможно, это связано с предстоящей публикацией отчетности концерна по МСФО за 2025 год - у компании достаточно большой долг, поэтому высокая стоимость фондирования может давить на финансовые результаты.

Индекс МосБиржи опустился в зону поддержки 2690-2700 пунктов, которую будет тестировать на прочность. В среду коридор колебаний индекса может составить 2690-2720 пунктов, считает эксперт.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, во вторник рынок акций продолжил снижение, начавшееся после итогов заседания совета директоров Банка России в прошлую пятницу. В начале торгового дня немного лучше рынка выглядели акции нефтегазовых компаний на фоне высоких цен на нефть и явного затягивания переговоров по урегулированию на Ближнем Востоке. Однако к вечеру почти все акции из индекса МосБиржи ушли в "минус". В середине дня стало известно о выходе ОАЭ из ОПЕК, что в перспективе ведет к большей ценовой неопределенности. В моменте нефть отреагировала на новость снижением.

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 11,61 руб./акция.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, рынок акций снижается на фоне сообщений о подготовке 21-го пакета санкций ЕС против России, который, по заявлению МИД Эстонии, будет направлен на энергоносители. Обсуждение новых ограничений усиливает внешнеполитические риски и давление на настроения инвесторов, особенно в отношении компаний энергетического сектора, из-за чего участники рынка сохраняют осторожность.

ВТБ сообщил о снижении чистой прибыли по МСФО в I квартале на 6,2%. Банк ожидает ответа ЦБ по допустимой доле прибыли за 2025 год, которая может быть направлена на дивиденды. ВТБ также отметил, что при любом сценарии дивидендных выплат не потребуется допэмиссия для выполнения нормативов достаточности капитала. Сделку по продаже компании "Галс-Девелопмент" банк планирует завершить после майских праздников.

Индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке он может вернуться в диапазон 2711-2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2684 пунктов, считает Абрамов.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, на внешнем контуре главным фактором остается Ормузский пролив и высокая стоимость нефти. Рынок продолжает учитывать риск перебоев в поставках и удорожание логистики. Эта ситуация поддерживает российский нефтегазовый сектор и бюджетные ожидания, но широкий рынок акций пока реагирует на эту динамику сдержанно из-за крепкого рубля.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX - на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX и CAC 40 просели на 0,3-0,6%) и в США (к 19:00 мск Dow подрос на 0,2%, индексы S&P500 и Nasdaq снизились на 0,7-1,4%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0,75% годовых - это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Большинство аналитиков и экономистов прогнозировали, что ставка останется без изменения, сообщает Trading Economics. Шесть из девяти членов руководства Центробанка проголосовали за такое решение, еще трое предложили поднять ставку до 1%. Это свидетельствует об обеспокоенности представителей ЦБ относительно инфляционного давления, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, полагают эксперты.

Индекс потребительского доверия в США в апреле повысился до 92,8 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в марте его значение составляло 92,2 пункта, а не 91,8 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали, что в апреле индикатор составит 89 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены замедлили рост после новостей о предстоящем выходе Объединенных Арабских Эмиратов из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 мск во вторник составила $111,18 за баррель (+2,7% и +2,8% в понедельник), июньская цена фьючерса на WTI - $99,88 за баррель (+3,6% и +2,1% накануне).

ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, во вторник объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. "Это решение принято после всестороннего пересмотра производственной политики ОАЭ, а также текущих и будущих мощностей, и основано на наших национальных интересах и приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка", - заявили власти.

Ирак в свою очередь не намерен выходить из ОПЕК, пишет агентство Reuters со ссылкой на двух официальных представителей. По их словам, страна не планирует выходить ни из ОПЕК, ни из ОПЕК+, поскольку предпочитает сильный альянс для обеспечения стабильных и приемлемых цен на нефть.

Ранее в ходе сессии котировки Brent превышали $112 за баррель, WTI - $101 за баррель.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-8,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-8,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-7,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-7%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-6,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-6,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-5,5%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-5,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,1%).

Консолидированная выручка группы "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-2,3%), ведущего производителя игристых вин в РФ, в 2025 году составила 21,2 млрд рублей, что на 7,6% больше, чем в 2024 году (19,7 млрд рублей), сообщается в отчетности компании. Валовая прибыль выросла до 8,9 млрд рублей с 8,3 млрд рублей, чистая прибыль - до 1,9 млрд рублей с 1,8 млрд рублей.

Подорожали во вторник акции "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+2,6%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 мск составил 57,89 млрд рублей (из них 7,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,91 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 5,58 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 апреля 2026 года 19:43
Рубль умеренно снизился во вторник на фоне окончания налогового периода апреля, но юань так и не смог преодолеть отметку 11 руб
Москва. 28 апреля. Китайский юань умеренно подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, но все равно остался ниже 11 рублей. Рубль после утреннего укрепления перешел к снижению на фоне окончания налогового периода апреля; некоторую поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть.    читать дальше
28 апреля 2026 года 19:00
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ВТБ с целевой ценой 115 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ВТБ с целевой ценой 115 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. "ВТБ представил в целом нейтральную финансовую отчетность за 1К2026, - отмечает эксперт. - Результаты превзошли наши ожидания по чистой прибыли и...    читать дальше
28 апреля 2026 года 18:50
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Озона с целевой ценой 8540 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МКПАО "Озон" с целевой ценой 8540 руб. за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Озон" представил сильные финансовые результаты за 1К2026, которые опередили наши прогнозы, - отмечает эксперт. - Рост оборота...    читать дальше
28 апреля 2026 года 18:24
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Группы Позитив на уровне 1550 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Группы Позитив" на уровне 1550 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. "Группа Позитив" отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года: - Выручка: 3,4 млрд руб., +47,8% г/г ; - EBITDA: -0,2 млрд руб....    читать дальше
28 апреля 2026 года 17:57
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций ServiceNow до $120
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ServiceNow Inc. со $180 до $120 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 32% и рекомендации "покупать", говорится в материале аналитиков. "Компания продемонстрировала уверенные результаты по итогам I квартала 2026 года, превысив...    читать дальше
28 апреля 2026 года 17:23
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Union Pacific
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Union Pacific Corp. с целевой ценой $342,56 за бумагу на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 27%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания стабильно платит дивиденды, повышая их размер. Выигрывает за счет роста...    читать дальше
28 апреля 2026 года 16:52
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" на фоне отчетности компании за 1К26, сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Яндекс" раскрыл результаты за первый квартал 2026 года. Компания показала рост финансовых показателей, несмотря на сложную макросреду,...    читать дальше
28 апреля 2026 года 16:19
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Норникеля
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 190 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Норникель" раскрыл операционные результаты за 1К26. В цифрах по итогам первого квартала отражен эффект высокой базы прошлого года, а также...    читать дальше
28 апреля 2026 года 15:49
Отчет Яндекса за 1К26 говорит о трансформации из "истории роста" в "историю прибыльности"- ПСБ
Отчет "Яндекса" за 1 квартал 2026 года говорит о трансформации компании из "истории роста" в "историю прибыльности", считает аналитик банка ПСБ Екатерина Крылова. Яндекс отчитался за I квартал 2026 по МСФО: - Выручка составила 372,7 млрд руб., +22% г/г; - Скорректированная EBITDA: 73,3 млрд...    читать дальше
28 апреля 2026 года 15:46
Рубль после утреннего укрепления днем во вторник перешел к небольшому снижению на фоне окончания налогового периода апреля
Москва. 28 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, но все еще остается ниже 11 рублей. Рубль после утреннего укрепления днем перешел к небольшому снижению на фоне окончания налогового периода апреля, некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.    читать дальше
28 апреля 2026 года 15:16
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций Татнефти
"Финам" сохраняет позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой 747 руб. (апсайд - 24%) и 705,9 руб. (апсайд - 23%) за штуку соответственно, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. СД "Татнефти" рекомендовал выплатить 11,6 руб. на...    читать дальше
28 апреля 2026 года 14:55
"Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против Северстали"
"Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях "Норильского никеля"/Шорт в акциях "Северстали" с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, говорится в обзоре брокера. По мнению аналитиков, финансовые результаты "Норникеля" будут достаточно хорошими в течение 2026 года: это...    читать дальше
28 апреля 2026 года 14:40
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку акций Новабев
вкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиций в акции "Новабев Групп" за счет сильных лидерских позиций на рынке, продуманной стратегии роста и возможного IPO "ВинЛаб", что приведет к росту акционерной стоимости компании, говорится в материале аналитика Олеси Варламовой. По мнению эксперта,...    читать дальше
28 апреля 2026 года 14:18
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций и бондов Самолета
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций и корпоративных облигаций ГК "Самолет", сообщается в обзоре экспертов брокера. "Несмотря на результаты за 2025 год по МСФО лучше наших ожиданий, мы сохраняем осторожный взгляд на акции эмитента. На рынке жилья наблюдаем слабый текущий спрос после...    читать дальше
28 апреля 2026 года 13:49
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ВТБ
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ВТБ, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. "В целом считаем отчетность эмитента за 1К26 позитивной и позволяющей выплатить хорошие дивиденды (12 руб. на акцию в нашем прогнозе), но из-за слабой в...    читать дальше
