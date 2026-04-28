"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ВТБ с целевой ценой 115 руб. за бумагу, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева.

"ВТБ представил в целом нейтральную финансовую отчетность за 1К2026, - отмечает эксперт. - Результаты превзошли наши ожидания по чистой прибыли и достаточности капитала по Н20.0. Чистая прибыль снизилась на 6,2% г/г, до 132,6 млрд руб., из-за выбытия значительной доли непостоянных доходов, а также роста операционных расходов на 20,3% г/г, до 142,3 млрд руб. Норматив Н20.0, к которому привязаны дивиденды, составил 10,7% при минимальном требовании 10% и цели менеджмента на конец года 10,5%".

Диалог с ЦБ о возможной доле выплат продолжается и, возможно, до конца месяца появится ясность. Даже учитывая сохраняющуюся высокую неопределенность и риск, аналитик инвесткомпании считает акции недооцененными и сохраняет рекомендацию "покупать" с целевой ценой 115 руб.

