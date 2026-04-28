"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Озона с целевой ценой 8540 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МКПАО "Озон" с целевой ценой 8540 руб. за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Озон" представил сильные финансовые результаты за 1К2026, которые опередили наши прогнозы, - отмечает эксперт. - Рост оборота ускорился относительно предыдущего отчетного периода и составил 36% г/г. Компании удалось второй квартал подряд увеличить темпы роста числа заказов за счет заметного расширения активной аудитории и более высокой частотности. Рентабельность EBITDA выросла на 0,4 п.п. г/г преимущественно за счет дальнейшего улучшения маржинальности онлайн-торговли, достигшей нового рекорда. Четвертый квартал подряд Ozon смог показать чистую прибыль".

Компания подтвердила свои прогнозы по росту оборота в 2026 году на 25-30% г/г и EBITDA около 200 млрд руб. Менеджмент группы также сообщил, что 2026 г. станет годом активных инвестиций в инфраструктуру и размер CAPEX вырастет в процентах от GMV г/г. В дальнейшем относительный размер капитальных затрат будет снижаться.

"Прогнозы компании по обороту и EBITDA осторожные и могут быть повышены по итогам первого полугодия, - считает Михайлин. - "Озон" остается в числе наших фаворитов на российском рынке, и мы рекомендуем покупать акции компании".

