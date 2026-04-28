"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Union Pacific Corp. с целевой ценой $342,56 за бумагу на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 27%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Компания стабильно платит дивиденды, повышая их размер. Выигрывает за счет роста спроса на логистику в контексте реиндустриализации США, масштабных инвестиций в инфраструктуру и стратегических партнерств, - отмечает эксперт. - Операционные и финансовые показатели компании продолжают демонстрировать устойчивый рост. В списке ключевых рисков: мировая рецессия и замедление экономической активности, рост расходов, коррекция акций".

Union Pacific Corporation - крупнейший железнодорожный оператор на территории США, владеющий сетью железных дорог.

