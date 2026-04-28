Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Норникеля

Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель"

с целевой ценой 190 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.

"Норникель" раскрыл операционные результаты за 1К26. В цифрах по итогам первого квартала отражен эффект высокой базы прошлого года, а также перераспределение объемов выпуска товарной продукции между кварталами, что в совокупности дает негативную динамику по выпуску меди и МПГ в годовом сопоставлении", - пишут эксперты Борис Красноженов и Юлия Толстых.

По их оценке, среднее значение стоимости корзины металлов "Норникеля" на споте в 1К26 было выше на 42% г/г, однако средний курс рубля в 1К26 был крепче на 16% г/г. Ослабление курса по-прежнему выступает важным драйвером роста котировок "Норникеля", отмечают аналитики, в то время как фактор волатильности на рынке металлов не ослабевает.

Стратеги Альфа-банка подтверждают позитивный взгляд на бумагу на горизонте 12 мес.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.