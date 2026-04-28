Рубль после утреннего укрепления днем во вторник перешел к небольшому снижению на фоне окончания налогового периода апреля

Москва. 28 апреля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, но все еще остается ниже 11 рублей. Рубль после утреннего укрепления днем перешел к небольшому снижению на фоне окончания налогового периода апреля, некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 10,962 рубля, что на 2,25 копейки (на 0,21%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 1,07 копейки выше уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос в цене на 0,71% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,29 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,19%, до 88,01 руб./EUR1.

Нефть продолжает дорожать во вторник днем в связи с отсутствием прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта. Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составили $112,5 за баррель, что на 3,95% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 5%, до $101,2 за баррель.

"Стоимость Brent выше $110 за баррель показывает, что рынок быстро переоценивает геополитические риски", - отмечает аналитик Rystad Energy Хорхе Леон. "Поскольку мирные переговоры застопорились, и четкого плана открытия Ормузского пролива нет, трейдеры закладывают в нефтяные котировки затяжные перебои в поставках по этому маршруту", - говорит эксперт.

Президент США Дональд Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Тегерана, предусматривающее открытие Ормузского пролива и прекращение войны, но оставляющее вопрос об иранской ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Попытки урегулирования конфликта зашли в тупик, Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно транспортируется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, а США сохраняют блокаду иранских портов.

Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, также сообщил, что Трамп вряд ли примет этот план, который был передан США в последние несколько дней. Открытие пролива без решения вопросов об обогащенном уране может лишить США ключевого рычага влияния на переговорах, заявили источники. Однако сохранение блокады иранских судов продлит рост цен на энергоносители, который привел к резкому увеличению стоимости бензина в США, отмечает телеканал.

Между тем CNN отмечает, что пока Трамп публично выразил скептицизм по поводу идеи возобновления бомбардировок, которые были приостановлены после того, как он продлил перемирие на прошлой неделе.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News, что ядерный вопрос и стремление Ирана расширить свое влияние на ближневосточный регион являются основными проблемами, беспокоящими Вашингтон. По словам главы Госдепа, в настоящий момент у Тегерана "нет половины ракет", поэтому он находится в слабом положении. Отвечая на вопрос журналиста о мерах США в случае неудачи в достижении соглашения с Ираном, Рубио заявил, что основным способом будет усиление давления на Тегеран. "Уровень санкций в отношении Ирана является экстраординарным, давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что можно предпринять еще больше", - сказал он.

"Позиции рубля ожидаемо остаются сильными в условиях усиления притока валютной выручки, подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду, сохранения высоких цен на нефть, а также отсутствия сюрпризов в решениях ЦБ по ключевой ставке. Вероятнее всего, данные факторы будут поддерживать нацвалюту до конца апреля", - считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

По ее мнению, "в мае ситуация на внутреннем валютном рынке может измениться на фоне возобновления регулярных операций Минфина и Банка России в рамках бюджетного правила. Регуляторы с высокой вероятностью начнут покупать иностранную валюту, что будет сдерживать укрепление рубля в условиях роста поступления валютной выручки. Ожидания начала покупок валюты Минфином и Банком России могут ограничить рост курса нацвалюты в последних числах апреля. В течение этой недели курс доллара, вероятно, будет находиться вблизи отметки 75 руб., юаня - около 11 руб.".

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, "инерция к укреплению рубля в начале этой недели сохранилась, хотя и ощутимо ослабла. Курс китайского юаня завершил торги понедельника у отметки 10,94 руб./юань, потеряв за день около 4 копеек. Торговая активность на внутреннем валютном рынке снизилась, отражая некоторое ослабление давления со стороны импортеров и снижение активности продаж валюты со стороны экспортеров в канун налоговых выплат - уже сегодня бизнес должен перечислить в бюджет основные налоги апреля".

"Конъюнктурно поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть. Котировки Brent вчера вплотную подошли к отметке $110 за баррель, а сегодня пытаются закрепиться выше этого уровня на фоне сохраняющейся полной неопределенности относительно возможности скорой деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. В целом сейчас пока нет значимых оснований для выхода курса юаня из текущего диапазона 10,8-11,3 руб./юань. Но возможен его переход в верхнюю часть данного диапазона в ближайшие дни, так как после завершения налогового периода участники рынка начнут подготовку к возврату Минфина на рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила", - полагает Локтюхов.

Банк России во вторник, 28 апреля, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,59 трлн рублей (при лимите 4,59 трлн рублей и спросе 6,938 трлн рублей) в среднем по ставке 14,55% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 21 апреля, ЦБ разместил 4,48 трлн рублей (при лимите 4,48 трлн рублей и спросе 5,175 трлн рублей) в среднем по ставке 15,01% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в последние дни демонстрируют незначительные изменения. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 апреля выросла на 7 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню и вернулась к отметке 14,44% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц и 6 месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт по отношению к понедельнику и 28 апреля составила 14,74% и 16,16% годовых, соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась за день на 2 базисных пункта - до 15,30% годовых.