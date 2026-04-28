"Финам" сохраняет позитивную оценку акций Татнефти

"Финам" сохраняет позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой 747 руб. (апсайд - 24%) и 705,9 руб. (апсайд - 23%) за штуку соответственно, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

СД "Татнефти" рекомендовал выплатить 11,6 руб. на акцию в качестве финальных дивидендов за 2025 год. Это соответствует 1,9% доходности на "обычку" и 2,0% на "префы", отмечается в комментарии.

Таким образом, суммарные дивиденды за 2025 год в целом составят 50% от чистой прибыли по МСФО, что является предусмотренным дивидендной политикой минимумом. Рекомендация соответствует базовому прогнозу аналитиков "Финама", хотя и оказалась ниже консенсуса.

"С марта текущего года конъюнктура для "Татнефти" значительно улучшилась на фоне рота цен на нефть и маржинальности переработки из-за конфликта на Ближнем Востоке, - отмечает Сергей Кауфман. - При этом нефтяник сохраняет чистую денежную позицию и не имеет значительных инвестиционных планов. На этом фоне мы допускаем, что в случае сохранения благоприятной конъюнктуры нефтяник может вернуться к более высокой норме выплат. В текущих условиях мы положительно смотрим на оба типа акций "Татнефти".

По итогам 2026 года эксперт закладывает выплату 100% FCF в виде дивидендов. В таком сценарии дивиденды могут, по его оценкам, составить 80 руб. на акцию, что соответствует 13,3% доходности на обыкновенную акцию. При этом неопределенность как в отношении будущей конъюнктуры, так и в отношении решений менеджмента по норме выплат остается очень высокой, подчеркивает Кауфман.

