"Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях Норникеля против Северстали"

"Т-Инвестиции" открыли парную торговую идею "Лонг в акциях "Норильского никеля"/Шорт в акциях "Северстали" с ожидаемой доходностью 12% на горизонте трех месяцев, говорится в обзоре брокера.

По мнению аналитиков, финансовые результаты "Норникеля" будут достаточно хорошими в течение 2026 года: это объясняется сохранением высоких цен на металлы (никель, медь), которые позволят компании обеспечить двузначный рост прибыли и доходность свободного денежного потока на уровне до 10%.

"Если заложить в модель текущие цены на корзину металлов "Норникеля" и довольно крепкий курс (около 76 руб./$1), EBITDA компании на год вперед будет достигать уровня около $7,8 млрд, а свободный денежный поток для акционеров (до изменения в оборотном капитале) - чуть меньше $2 млрд, что является максимумом с 2023 года", - пишут они.

В то же время для "Северстали" текущий год снова будет негативным на фоне продолжающегося кризиса в отрасли. По мнению экспертов, рынок слишком оптимистично закладывает скорое восстановление сектора, и котировки акций "Северстали" выглядят все еще высокими, несмотря на достаточно заметное снижение за год. Аналитики полагают, что улучшение конъюнктуры на рынке стали начнется только в первых месяцах 2027 года, и ожидают сохранения давления на бумаги "Северстали" как минимум в течение трех месяцев.

