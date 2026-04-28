Совкомбанк сохраняет позитивную оценку акций Новабев

Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиций в акции "Новабев Групп" за счет сильных лидерских позиций на рынке, продуманной стратегии роста и возможного IPO "ВинЛаб", что приведет к росту акционерной стоимости компании, говорится в материале аналитика Олеси Варламовой.

По мнению эксперта, стоит обратить внимание на фактор сезонности. Традиционно на второе полугодие приходится больший объем выручки и, соответственно, EBITDA, чистой прибыли и FCF, что характерно для ритейл-отрасли, так как пик продаж приходится именно на IV квартал.

Также за счет роста выручки во втором полугодии выше и уровень рентабельности, отмечает Варламова.

Компания стабильно платит дивиденды, указывает аналитик банка: распределяет >50% чистой прибыли по МСФО не реже двух раз в год. При распределении 100% чистой прибыли по МСФО доходность следующей дивидендной выплаты по итогам 2П25 может составить примерно 6 % при текущих котировках (с учетом эффекта владения собственными акциями).

