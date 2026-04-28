"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций и бондов Самолета

"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций и корпоративных облигаций ГК "Самолет", сообщается в обзоре экспертов брокера.

"Несмотря на результаты за 2025 год по МСФО лучше наших ожиданий, мы сохраняем осторожный взгляд на акции эмитента. На рынке жилья наблюдаем слабый текущий спрос после введения ограничений на семейную ипотеку в конце прошлого года. Кроме того, повышенная долговая нагрузка продолжает давить на прибыль девелопера через высокие процентные расходы, - пишет старший аналитик Никита Степанов. - Последовательная реализация земельных участков позитивно сказывается на краткосрочной ликвидности группы, однако снижает потенциал роста продаж в будущем".

"Несмотря на незначительное улучшение показателя долговой нагрузки вместе с ростом коэффициента покрытия процентных расходов (скорр. EBITDA/проценты уплаченные) до 1,39х ( против 0,95х годом ранее), мы сохраняем осторожный взгляд на публичные долговые обязательства эмитента, - указывает аналитик долговых рынков Сергей Колбанов. -Выход из кризиса в отрасли все еще не очевиден, что подчеркивают и свежие операционные результаты отдельных застройщиков за первый квартал. В моменте мы не рекомендуем добавлять облигации ГК "Самолет" в инвестиционные портфели и сохраняем рекомендацию "держать".

