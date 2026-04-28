Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ВТБ

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ВТБ, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

"В целом считаем отчетность эмитента за 1К26 позитивной и позволяющей выплатить хорошие дивиденды (12 руб. на акцию в нашем прогнозе), но из-за слабой в долгосрочной перспективе предсказуемости финансовых результатов сохраняем по акциям рейтинг "держать", - пишет эксперт.

