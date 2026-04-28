Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Morgan Stanley до $200

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Morgan Stanley со $185 до $200 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент подтверждает статус ведущего глобального финансового института, констатируют эксперты.

Группа демонстрирует устойчивую синергию между сегментом управления капиталом, формирующим стабильную и качественную комиссионную базу, и инвестиционно-банковским подразделением, которое в отчетном периоде показало опережающую динамику, отмечают они.

Стабильный backlog в инвестбанкинге формирует улучшенную видимость комиссионных доходов на 2026 год, часть из которых реализовалась в фактических сильных результатах I квартала, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Мы сохраняем рекомендацию по акциям "держать" и повышаем целевую цену до $200 со $185 за акцию, исходя из мультипликатора P/E 15x и форвардного EPS на горизонте II квартала 2027г-I квартала 2028г в размере $13 на акцию. Потенциал роста составляет порядка 6%", - пишут аналитики.

