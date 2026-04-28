"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку бумаг Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 180 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

"Оцениваем операционные результаты эмитента за I квартал нейтрально. Он показывает в целом стабильную динамику производства и придерживается годовых прогнозов по выпуску, - указывают эксперты. - Соотношение текущей цены акции компании и ее прибыли на акцию в спотовых ценах (спотовый мультипликатор Р/Е) находится на уровне 10х против исторических 7,7х. Считаем, что основным драйвером нормализации мультипликатора будут дальнейшее снижение ключевой ставки. С учетом наших прогнозов на горизонте двенадцати месяцев целевой Р/Е на 2027 год составит 6,8х, что также будет соответствовать "позитивному" взгляду".

