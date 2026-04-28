SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций GloraX

SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Глоракс" (GloraX), сообщается в материале аналитиков.

В то время как продажи недвижимости по России за первые три месяца 2026 года упали на 39% квартал к кварталу, эмитент показал хорошие операционные результаты за первый квартал 2026 года, отмечают эксперты.

GloraX удерживает объемы и продолжает расти быстрее отрасли за счет расширения географии и запуска новых проектов, указывают они.

Цена за метр падает из-за выхода в регионы: там дешевле и продавать, и строить, поэтому маржа не страдает.

