Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Яндекса

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Яндекс", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Сильные результаты эмитента за 1К26 по МСФО не стали неожиданностью, поскольку оказались очень близки к нашим и рыночным ожиданиям. Как и в предыдущем квартале, динамика выручки в сегменте "Поиск и ИИ" была слабой из-за низкого спроса на интернет-рекламу, но оставалась сильной в других сегментах. Оставляем в силе рейтинг "покупать" по бумаге", - пишет эксперт.

